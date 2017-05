La vicepresidente Gabriela Michetti se refirió al fallo de la Corte que permitió a condenados por delitos de lesa humanidad acceder a los beneficios del 2×1. Manifestó que en términos generales, está en contra de la aplicación del cómputo de pena que beneficia al condenado, pero afirmó que la posición del gobierno que integra es respetar todos los fallos de la justicia, gusten o no. Anticipó que bajar las cargas sociales al trabajo es una de las opciones en las que trabajan para hacer más competitiva la economía. Dijo además que “no la veía a Cristina con ganas de competir”.

La vice de Mauricio Macri, primero en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego en la presidencia, se manifestó en contra de la aplicación del cómputo de pena conocido como 2×1 al que definió como “un invento raro”. “Si tenés una condena, tenés una condena. Que hayas tenido tal o cual situación y que eso te la reduzca a la mitad, es como una situación que me parece que no da, tiene que ver con esas flexibilidades que le vamos poniendo a la ley y que terminan siendo un gran problema después para la sociedad”, reflexionó, luego de declara que “la ley 2×1 no nos gusta, no nos parece buena ni para el que robó, ni para el que mató, ni para el que violó, ni para el que generó un acto de lesa humanidad”.

Sin embargo, aseguró que van a respetar el fallo de la Corte Suprema que otorgó a los militares genocidas el beneficio del 2×1 atendiendo el principio de división de poderes. “Desde su inicio, nuestro gobierno manifestó la posición de respetar los fallos de la justicia, nos gusten o no”, dijo.

Consideró además que más allá de cualquier crítica que se pueda formular, los fallos de la Cortes están “bien fundamentados”.

Opinó además que propuestas como la de enjuiciar a la Corte ante tribunales internacionales “parecen exageradas” porque “esta es una Corte seria”.

En relación al devenir de la economía, se mostró convencida de que “el camino que desarrollamos es serio y es el que Argentina tiene que transitar para poder tener una economía sustentable, enraizada, con cimientos fuertes”.

Advirtió empero que “construir esa situación lleva su tiempo, porque venimos de mucho deterioro en las últimas décadas. Tenemos que cambiar de tendencia, empezar un camino que va a ser duro porque no hay atajos”.

Reconoció que las clases medias y bajas “no la están pasando bien”, pero consideró que “es un esfuerzo que se hace con entusiasmo porque uno está yendo para un buen lugar”.

Admitió que el año pasado se perdieron 120 mil empleos, pero aseguró que esas fuentes de trabajo ya se recuperaron y pronosticó que en los próximos meses continuará creciendo la demanda de empleo. “Muchos sectores están empezando a sentir la reactivación, porque este año va a haber crecimiento en la economía, cuando hace cinco años que no la hay y eso se va a sentir en varios sectores: en el campo, la agroindustria, la fabricación de autos, camiones y maquinaria agrícola. Además algunos sectores del consumo se están comenzando a recuperar”.

Atribuyó las asimetrías con los países vecinos al incremento en los costos que experimentó al economía argentina, pero desestimó la posibilidad de que se vaya a una devaluación para corregir el atraso cambiario, porque eso derivaría en un nuevo proceso inflacionario.

En cambio, piensan en medidas que apunten a reducir los costos sin tocar el tipo de cambio. Una de las propuestas en las que trabajan es la reducción de las cargas sociales y consideró que para acompañar el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino, empresarios y sindicalistas deberían “poner ahora algo de esfuerzo y decir: ‘ponemos ahora, nos esforzamos ahora, porque sabemos que el camino es serio. Sabemos que estamos haciendo una cosa todos juntos, que va a dar buen resultado’”.

Sobre el cierre de la entrevista, la vicepresidente opinó en relación a la renuncia por parte de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner a una candidatura en las próximas elecciones. “Hacía tiempo que pensaba que Cristina no iba a competir, no la veía con esa vocación”, indicó.