Entregaron las becas al mérito Dr. Alberto Andrés Boratti a estudiantes de medicina de la UCaMi

Por cuarto año consecutivo se entregaron las becas al mérito Dr. Alberto Boratti a estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de las Misiones. La beca que entrega el Sanatorio Boratti consiste en el pago total de la matrícula durante toda la carrera y se renueva todos los años. Los alumnos tienen que tener un promedio superior a siete, haber regularizado todas las materias del año y tener aprobado más del 50 por ciento del año anterior.

El beneficio se otorga en homenaje a Alberto Boratti, fundador del sanatorio; y como una forma de incentivar a los jóvenes que se destaquen por su dedicación y contracción al estudio.

En el acto estuvieron Roberto Boratti, hijo del fundador y socio gerente del sanatorio del mismo nombre, Ana Teresita Foth, rectora de la universidad y Jorge Pianesi decano de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Este año la beca la obtuvo la joven estudiante Lara Navarro, que egresó de la secundaria con un promedio de 8,70 y aprobó el examen de ingreso a la carrera de medicina con 93.5 puntos. También se renovaron las becas de los anteriores merecedores, Lucio Gutiérrez y Naiara Fassa.

Esfuerzo, compromiso y dedicación. Esas son los valores que el Boratti intenta reconocer a través del otorgamiento de esta beca. Roberto Boratti, hijo del fundador y socio gerente del sanatorio, lo confirma: “Mi padre se hubiera sentido muy feliz de ver que parte de los recursos del sanatorio se destinan a premiar el mérito por su esfuerzo porque es buen estudiante”, dijo, recordando que su padre “fue una gran persona, alguien que hasta ahora nos guía, una persona muy optimista con mucho empuje que hizo mucho esfuerzo para estudiar”.

En tanto, la rectora de la UCaMi, Ana María Foth, manifestó su alegría de poder contar con esta ayuda del sanatorio y recibir tan grato aporte en beneficio a la formación de los alumnos. Ella también adhiere al concepto de inculcar en los jóvenes estudiantes la cultura del esfuerzo, el compromiso y la dedicación. “Esa es nuestra misión: darles la mejor formación, para que se inserten como buenos profesionales en la sociedad”, señaló.

Lucio Gutierrez está cursando el cuarto año de la carrera de medicina. Fue el primer alumno de la institución en recibir la beca, en el año 2014. De ahí en adelante, hasta hoy, renovó todos los años las exigencias para seguir siendo favorecido.

“El estudio lo hago por mí, los resultados vienen solos. La competencia es con uno mismo. La responsabilidad es fundamental”, con esos ingredientes Lucio va obteniendo resultados que, hasta ahora, son buenos.

Fuera del horario de clases, le dedica un promedio de ocho horas por día al estudio, con lo cual la mayor parte del día pasa por formarse como médico.

Este año la beca ingresante la obtuvo la joven Lara Navarro, que egresó del Róque González con un promedio de 8,70 y aprobó el examen de ingreso a la carrera de medicina con 93.5 puntos. “Mucho estudio, mucha dedicación, mucho esfuerzo”, repite Lara, cuando explica cuáles son las claves de su éxito. Pero, a diferencia de lo que representa el estereotipo del buen alumno, Lara dice que no es su caso el de no tener amigos o vida social. “Me tomo tiempo para compartir con mi familia, y me hago tiempo para despejarme”, asegura.

Sin embargo, a diferencia de otros jóvenes de su edad, dice que no le dedica mucho tiempo a las redes sociales. “Cada tanto nomás, no estoy pendiente para nada”, comenta.

Lleva la medicina en la sangre.

Cuenta que durante los cursos de orientación, mientras todavía cursaba la secundaria, se pasaba horas en el quirófano presenciando cirugías. Y dice que lo que más le gustaba eran los partos. ¿Futura pediatra? puede ser. Su aspiración es quedarse en Posadas para servir a la comunidad.

Rolando y Marcela, los padres de Lara exhibieron su emoción por los logros que, con tan pocos años, va teniendo su hija. “Por ahí nosotros la orientábamos hacia otras disciplinas pero para ella el tema era la medicina. Por eso, para mí, que ella pueda concretar este sueño es genial”, señaló la mamá, Marcela, en tanto que Rolando contó que nunca tuvieron ningún problema con Lara ya que siempre fue muy aplicada en los estudios.

En la familia, además de Lara, hay un varón de 5 años. Además de buena alumna su mamá la definió como excelente hija. “El esfuerzo es puramente de ella. Nosotros la acompañamos, siempre estamos presentes, pero le damos la libertad para que ella haga su impronta. Esta fue elección de ella y nosotros la vamos a acompañar”, recalcó