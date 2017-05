A diez días del último temporal continúan sin luz en Cruce Caballero

El intendente de San Pedro, Miguel Do Santos dijo en Radio Libertad que las condiciones del tiempo no ayudan y que trabajan junto al personal de EMSA para reponer las líneas de alta tensión cuyos postes fueron derribados por los fuertes vientos. Estiman que seguirán sin suministro de energía eléctrica por al menos una semana más.

Miguel Do Santos, intendente de San Pedro en Radio Libertad.

Do Santos contó que desde la semana pasada e incluso el fin de semana trabajaron junto al personal de Emsa para reponer, las líneas de alta tensión que llevan energía a la zona de Cruce Caballero y zonas aledañas. Es que ese lugar está sin luz tras la tormenta de viento y granizo que afectó la zona la semana pasada. “Hoy llueve desde las 5 de la mañana y esto también complica el trabajo. Todavía hay varias familias sin luz porque son los que se alimentan del tendido rural que es el que está caído”, dijo.

En cuanto a una estimación para que el servicio de energía eléctrica vuelva a funcionar correctamente en la zona, estimó que dependerá de las inclemencias del tiempo, aunque se animó a decir que al menos la situación seguirá igual incluso hasta la semana que viene.

En el lugar la semana pasada se desató un fuerte temporal que provocó destrozos e incluso dejó un menor de edad herido. Entre la Comuna de San Pedro y el Gobierno Provincial se asistió a 57 familias que sufrieron la voladura de los techos de sus casas, además de algunas pérdidas en el hogar y también se colaboró con aserraderos de la zona.

“En algunos casos también están sin agua porque obtienen el líquido vital de pozos perforados y como no hay luz no anda la bomba. Pese a esto quiero agradecer a los hombres de Emsa que trabajaron codo a codo con los vecinos como también a la gente de la iglesia que prestó el lugar par que allí se haga la comida para todos el último domingo”, manifestó Do Santos.