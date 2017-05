Denuncian que un aviso publicado en Misiones se trataría de una estafa donde invocan a Vaca Muerta

Se trata de un aviso que apareció en los clasificados de un diario misionero en el día de ayer en el que se solicita el alquiler de costosa maquinaria de construcción para trabajar en Neuquén, más precisamente en los yacimientos de Vaca Muerta. No obstante, quien figura como presunto responsable del contrato ya fue imputado por estafas llevadas a cabo en su provincia con la misma modalidad.

“Vi un aviso de alguien que pedía arrendar máquinas para Vaca Muerta con contrato por tres años y me pareció bastante interesante”, comentó Marcelo Vairo, ex Defensor del Pueblo y reconocido empresario posadeño, quien se puso en contacto para conocer más sobre el negocio y ofrecer una retroexcavadora de su propiedad: “Me mandaron un contrato ya para la firma por correo electrónico que parecía normal, pero lo que me llamó la atención fue que me pedían que entregara las llaves, la máquina, el título original, la cédula verde original y el seguro del equipo”.

El insólito requerimiento levantó sospechas en Vairo: “Entonces se me ocurre googlear el nombre de quien firma el contrato y me aparece que en Neuquén esta misma persona ya está procesada por estafa”. Se trata de Franco Castro Quiroz, quien en 2015 fue imputado junto a otras cuatro personas por cinco casos de estafa bajo la misma modalidad. En aquel entonces, los acusados se habrían alzado con un botín superior a los 11 millones de pesos simulando tener tres empresas petroleras que trabajaban para Chevron en Vaca Muerta para alquilar costosas maquinarias que no pagaban ni devolvían.

Las averiguaciones realizadas por la fiscalía neuquina fueron más allá y determinaron que la empresa que más se habría utilizado para las maniobras era Servicios Charly SRL, una firma cuya titular era la entonces empleada doméstica de Fernando Machado, uno de los cómplices de Quiroz. Por otro lado, no sería la primera vez que la red delictiva llega al NEA, ya que en aquel entonces también hubo empresarios chaqueños entre las víctimas.

El caso cobró notoriedad en Neuquén y está próximo a ser llevado a juicio, aunque no parece ser motivo suficiente para desalentar la práctica: efectivamente, en el borrador de contrato que el empresario Marcelo Vairo facilitó a Misiones OnLine, figura como eventual locatario “Castro Quiroz, Franco”, con domicilio en el barrio Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén. “El problema es que nos comunicamos con un juez y la respuesta fue que no se puede actuar mientras no se efectivice la estafa”, por lo que en el interín no queda más que dejar alerta a toda la población.