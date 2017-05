Confirmado: se postergó el juicio al ex intendente Barboza por la muerte del remisero

Desde el Tribunal Correccional de Posadas a cargo de la jueza Marcela Leiva confirmaron que se postergó el inicio del juicio al desplazado intendente de Arroyo del Medio, Cristóbal Barboza, quien mató en un choque al remisero de Alem Alberto Andersson (58), el 19 de junio del año pasado, sobre la ruta nacional 14, en jurisdicción de Cerro Azul.

Ayer, el abogado particular del ex funcionario presentó un certificado médico por un problema cardíaco que este sufre y que le impedía acudir al debate oral.

Ya desde inicios de la semana se dudada del inicio del proceso oral y público. Primero fueron dos presentaciones que hizo el defensor Horacio Skanata. Primero solicitó la probation para Barboza, pero Leiva lo rechazó, luego del dictamen que en la misma postura firmó la fiscal María Laura Álvarez. Después, el letrado presentó un recurso de casación, que también se lo rechazaron.

Ahora Barboza puede acudir al Superior Tribunal de Justicia para insistir con la probation. Mientras, el Tribunal deberá fijar una nueva fecha de juicio, cuando el acusado esté en condiciones de asistir.

La tarde del 19 de junio de 2016, Día del Padre, Barboza, con 2,14 de alcohol en sangre, volvía de un festejo al mando de una Toyota Hilux de la comuna (sin chapa patente). Al ingresar en el caril contrario tuvo un encontronazo con el Ford Fiesta del remisero Andersson (58), quien venía de Alem para buscar un pasajero. El trabajador del volante falleció en el acto.

El entonces intendente estuvo preso 43 días en la comisaría de Cerro Azul. Su hija puso una camioneta para conseguir la fianza que le fijaron.

Barboza fue suspendido por el Concejo Deliberante de Arroyo del Medio casi dos meses días en su cargo. Luego regresó a la jefatura comunal, tras zafar de la destitución (los ediles que querían desplazarlo no consiguieron la cantidad de votos necesarios), pero la Legislatura provincial aprobó la intervención del municipio.