Robo millonario: recuperaron parte del dinero sustraído en Iguazú en el monoambiente que alquilaba del principal sospechoso

Investigadores de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú recuperaron parte del dinero sustraído en el robo millonario registrado el fin de semana en una residencia particular del barrio Villa 14, de donde se llevaron casi tres millones de pesos entre billetes y joyas.

Parte del botín se encontraba en el monoambiente que alquilaba Emanuel S. (23) sobre la calle Guaraní. Allí los detectives encontraron más de 1900 dólares, 170 euros, 137 reales, 3000 pesos y joyas cuyas características coinciden con las que sustrajeron de la casa de la damnificada.

El muchacho es el principal sospechoso y el único arrestado que tiene la causa. La otra persona demorada en las primeras horas ya recuperó la libertad.

La Policía de Misiones dio un gran paso para el esclarecimiento del importante robo sufrido por Elsa Irala, en cuya vivienda ingresaron el último fin de semana y sustrajeron dinero en efectivo (dólares-euros-reales-pesos) y joyas. Fue fundamental el aporte de la cámaras de seguridad que registró los movimiento-posteriores al robo- de un joven cuyo look es muy particular. Se trata de Franco S. (23) quien temporalmente suele radicarse en Puerto Iguazú, aparentemente para ejecutar golpes delictivos y este fue uno de ellos.

El martes los efectivos de la división Investigaciones UR-V lo localizaron en calles de Puerto Iguazú y comenzaron a seguir sus pasos hasta que finalmente ayer, con todos los elementos necesarios, la Justicia ordenó el allanamiento de su inmueble de alquiler donde se alojaba. También hallaron 60 gramos de marihuana fraccionada que

tenía el sospechoso en su poder.

Mientras este sospechoso ya está detenido, prosigue un intenso megaoperativo que incluye al menos un allanamiento más dentro del entorno del presunto involucrado. No se descartan nuevas e inminentes

detenciones.