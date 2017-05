Repudio en la Cámara al fallo de la Corte, incluido un voto del PRO

El diputado del PRO Jorge Ratier votó entre sollozos de emoción su rechazo al fallo de la Corte Suprema que fue avalado por la Cámara de Representantes de Misiones, con apoyo de todas las bancadas. Con gritos en recordación de los desaparecidos y un fuerte aplauso los legisladores aprobaron el proyecto de repudiar el fallo que posibilita a condenados por crímenes de lesa humanidad beneficiarse con el cómputo del 2 x1 que favorece a condenados por crímenes comunes.

Ratier recordó entre lágrimas a su tío Hugo Ratier, asesor de Salvador Allende, asesinado en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet. El legislador y presidente del PRO en Misiones se quebró y rompió en llanto al recordar a su familiar.

“Aunque no soy parte importante de la estructura nacional del PRO, sí lo fui en sus comienzos, cuando éramos pocos, y sé cuál es la ideología del presidente (Mauricio Macri). No es lo que muchos creen, sé que no tiene nada que ver, sé que no participó (en esta decisión de la Corte Suprema”, explicó en su disertación que sorprendió cuando se esperaba que ninguno de los diputados del PRO acompañaran este proyecto.

“Tenemos mucho dolor por lo que ha pasado en este p. Han diezmado a una generación que me hubiese gustado conocer, siento el dolor en mi viejo cada vez que habla de su hermano, Creemos firmemente que realmente nunca más la intolerancia debe primar en nuestro país, ni que se use la violencia para dirimir las ideas. Es una discusión resuelta: en este país hubo un genocidio”, subrayó.

Antes que Ratier hablaron integrantes de la Renovación y de los demás bloques apoyando el proyecto de rechazo al fallo de la Corte Suprema, incluido uno de los aliados más fervorosos de Cambiemos en la UCR de Misiones, Gustavo González. Se sumó María Losada, de Vanguardia Radical, quien finalizó su discurso citando un poema de Víctor Heredia que circuló ayer en las redes sociales.

“Que nos devuelvan la mitad del dolor, con el 2 x 1 estoy de acuerdo si nos devuelven a mi hermana Cristina, torturada y desaparecida en Capucha y Capuchita, que nos devuelvan al nieto de mi madre, a mi sobrino”, señaló Losada.

El ex preso político, Héctor “Peloncho” Escobar, la impunidad no sólo se trataba del desprecio por la vida, recordó la “la tragi-comicidad de un estrado de las fuerzas armadas acusando a compañeros de la Region Nordeste” y a él mismo a quien condenaron a casi 25 años de cárcel.

Escobar subrayó la política de respeto a los Derechos Humanos y rescate de la memoria que inauguró la Renovación, durante el gobierno del actual titular de la Legislatura, Carlos Rovira. Destacó como un logro enorme la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, luego convertida en ministerio, y la generosidad de Rovira quien “convocó a sobrevivientes que ocuparon los lugares más alto de nuestro Gobierno”.