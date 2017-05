Realizaron el “Taller de Formador de Formadores en Educación Vial” en el Colegio Roque González de Posadas

La capacitación tuvo como orador al especialista en Seguridad Vial Horacio Botta Bernaus y se desarrolló en el Instituto Roque González. Se busca promover la educación inicial desde los más pequeños, capacitando a los educadores. También participaron docentes del Colegio Santa María y San Basilio de Posadas. La iniciativa se desarrolla a través de la Fundación Sancor Seguros.

Horacio Botta Bernaus, especialista en Seguridad Vial, en FM Show.

Juan Rajimón, rector del Colegio Roque González de Posadas, en FM Show.

El “Taller de Formador de Formadores en Educación Vial” dictado por el especialista en seguridad vial, Horacio Botta Bernaus fue desarrollado hoy en el Colegio Roque González de Posadas. La iniciativa que se dicta a través de la Fundación Sancor Seguros tiene como objetivo generar propuestas que contribuyan al logro de un proceso educativo integral y permanente por el cual una persona se forma para el uso adecuado, responsable y solidario de la vía pública.

En el encuentro se busca que los participantes puedan reconocer al tránsito como una construcción social compleja y conflictiva que es necesario identificar y analizar en la escuela. Del mismo modo, el curso promueve la realización de propuestas y proyectos que puedan implementarse, logrando una franca articulación entre la teoría y la práctica. Se fomenta el compromiso en la Institución Educativa de presentar iniciativas y propuestas, con la intención de tener una mirada sustentable de todo aquello que vamos implementando.

Botta Bernaus contó en FM Show que las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud respecto a las víctimas de accidentes de tránsito son alarmantes. “Desde que venimos al mundo empezamos a tener roles en el tránsito. Pasamos de ser pasajeros, a peatones, luego ciclistas y posteriormente accedemos a algún vehículo con motor. No podemos esperar hasta los 18 años o hasta el momento de obtener una licencia para empezar a aprender sobre el tránsito. Las estadísticas de la OMS son impactantes porque muestran que los siniestros viales son la segunda causa de muerte no natural en los niños de entre 5 y 11 años”.

Sobre la idea de la capacitación y el programa que se desarrolla desde la Fundación Sancor Seguros dijo que se trata de “formar a formadores”. “Con la educación vial hacemos la seguridad vial. Esto es una tarea pedagógica, uno no puede presumir de las reglas ortográficas sin conocerlas. Esto es lo mismo, no podemos no conocer la normativa vigente, los consejos propios en material vial y sobre todo porque no hay seguridad vial, sin educación vial. Formar al formador nos parece el camino indicado y también para ir dejando un poco a los técnicos. La realidad es que en la Argentina nadie forma a los conductores. Es un largo camino y todavía hay que invertir mucho para que alguien se ocupe de la formación de los conductores”, remarcó.

El especialista dijo también que no se puede se debe trabajar en términos de conducción solidaria donde todos conozcan las reglas básicas, los consejos o qué hacer ante determinados hechos. “Se trata de respetar la norma y el respeto al otro. A la hora de bajar esa información el docente el más indicado. Buscamos instaurar hábitos en Misiones para revertir esos datos tan tristes”, añadió.

Por su parte el rector del Colegio Roque González, Juan Rajimón, indicó que se acordó con Sancor Seguros la capacitación que se destina a profesores de educación física y preceptores. “Buscamos inculcar la conducta vial desde los más pequeños, el Nivel Inicial y la Primaria. Lamentablemente casi todos los meses tenemos la pérdida de un amigo o un ser querido por siniestros viales y queremos cambiar eso. Hoy podemos capacitar y también contar con educadores del Santa María y el San Basilio Magno”, aseveró.