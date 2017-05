Otro muerto en protestas reprimidas por las fuerzas armadas y ya suman 40 en un mes

Juan Bautista López, de 33 años, fue asesinado por un desconocido después de una protesta estudiantil.

Otro muerto, que elevó la cuenta a 40 en el último mes, y una cantidad no precisada de heridos y detenidos conformaron este jueves el saldo de nuevas protestas contra el gobierno de Venezuela, esta vez a cargo de estudiantes y otra vez reprimidas por las fuerzas armadas.

Mientras tanto, las críticas más duras al oficialismo volvieron a proceder del propio corazón del chavismo, y estuvieron a cargo de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y Yibram Saab, hijo del defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

Juan Bautista López, de 33 años, fue muerto a balazos por un desconocido al finalizar una asamblea estudiantil en El Tigre, estado Anzoátegui, en un hecho en el que además quedaron tres personas heridas, informó el Ministerio Público (MP) en un comunicado publicado en su sitio web.

Asimismo, falleció esta madrugada Gerardo Barrera, de 38 años, oficial de la policía del estado Carabobo que había sido herido en la tarde de ayer durante una protesta en el municipio San Joaquín, reportó el MP.

De ese modo, la nómina de víctimas fatales relacionadas con las protestas callejeras que se registran casi cotidianamente desde el 4 de abril pasado se elevó a 40.

En términos relativos, la cantidad actual de 40 fallecidos en un mes supera holgadamente a los 43 que murieron en las manifestaciones ocurridas en 2014 a lo largo de cuatro meses, entre febrero y junio.

Las protestas de hoy estuvieron en general a cargo de estudiantes. Informes parciales de medios venezolanos reportaron marchas en Caracas; en Coro, Los Teques, Maturín, Mérida (capitales de los estados Falcón, Miranda, Monagas y Mérida), y en Puerto Ordaz y Puerto La Cruz, ciudades de los estados Bolívar y Anzoátegui.

En Caracas y en Coro hubo una dura actuación de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar) contra los alumnos, lo que dejó varios heridos, y en Los Teques fue detenido el estudiante Orlando Montluis, cuyo paradero se desconocía esta tarde, publicó el diario capitalino El Nacional.

Por otra parte, mientras la oposición trataba de dejar atrás el confuso episodio de anoche en torno del estado del líder encarcelado Leopoldo López, el oficialismo volvió a recibir duras críticas desde sus propias filas.

“No puedo dar ninguna información certera hasta que vea a Leopoldo y él me diga qué es lo que está pasando, no en un video editado por el diputado chavista Diosdado Cabello, a quien no le creo nada; no voy a estar tranquila hasta que vea a Leopoldo en persona”, dijo esta mañana la esposa del dirigente, Lilian Tintori, según consignó la agencia EFE.

Anoche, una versión difundida por el publicista antichavista Leopoldo Castillo y el senador estadounidense Marco Rubio sostuvo que López había sido trasladado de la cárcel castrense donde está recluido a un hospital militar, sin signos vitales.

Pero al rato, el capitán Cabello exhibió en su programa semanal de televisión un video en el que López dice que eran las 21 de ayer y no entendía por qué se le requería “una fe de vida en este momento”.

Por otro lado, Ortega Díaz rechazó la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de llamar a una asamblea constituyente “originaria” para redactar una nueva carta magna porque la vigente es “inderrotable” y es “la Constitución de (el fallecido ex presidente Hugo) Chávez”.

“No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”, dijo además Ortega Díaz en una entrevista publicada hoy por el diario estadounidense The Wall Street Journal.

El 25 de abril, Ortega denunció irregularidades en la detención de 38 manifestantes por parte de la GNB y desmintió a Maduro al sostener que, según los datos disponibles, los responsables de los saqueos registrados pocos días antes en 17 comercios de Caracas -en cuyo contexto murieron 12 personas- fueron obra de “delincuentes que aprovecharon la situación de protesta para robar” y no de personas pagadas por la oposición.

A comienzos del mes pasado, Ortega había cuestionado severamente los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que limitaban la inmunidad de los diputados y arrogándose la facultad de legislar.

Asimismo, por segunda vez en una semana, Yibram Saab hizo pública su diferencia política con su padre.

“Papá, estamos cansados y hasta en El Líbano te lo recuerdan: ¡reacciona! ¡Están matando a nuestro pueblo!”, escribió el hijo del funcionario en su cuenta de Twitter.

“Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país; te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer”, había dicho el muchacho en un video divulgado el jueves pasado.