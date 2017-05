El ministro Marcelo Pérez participó de la Sesión Plenaria del IVLP en New York

En el marco del Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales (IVLP) “Hacia un Mundo más Seguro y Protegido: Combate del Crimen Internacional y Organizado”, el ministro de Gobierno, Marcelo Gabriel Pérez, participó de la Sesión Plenaria consistente en una charla sobre estrategias de inteligencia y operaciones en zona de conflictos, narcotráfico y terrorismo.

La misma se realizó en la mañana del miércoles en la ciudad de New York, y consistió en una charla debate en la que cada participante expuso su rol en el trabajo llevado adelante en materia de seguridad e inteligencia.

En la oportunidad se contó con la disertación del jefe adjunto del departamento de Policía de New York y oficial al mando de la Fuerza de Trabajo del Terrorismo en Conjunto del FBI, Joseph Herbert; la Comisionada y Asistente de Inteligencia y Análisis del departamento de Policía de New York, Rebecca Weiner; y la Analista de Inteligencia y Supervisión de la rama de Seguridad Nacional de New York, Geralyn Dowling. Cabe recordar que el IVLP es un programa de intercambio profesional que busca fomentar el entendimiento mutuo entre Estados Unidos y otras naciones a través de visitas de corta duración, las cuales son cuidadosamente diseñadas para líderes actuales y emergentes extranjeros de distintas áreas de gobierno, política, medios de comunicación, educación, artes, negocios, entre otras esferas clave; que son seleccionados y nominados por el Servicio Exterior de las Embajadas de Estados Unidos en todo el mundo.