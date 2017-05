Las escalofriantes publicaciones de la víctima de “La ballena azul”

“No aguanto más mi vida siempre que quiero hacer bien las cosas las arruino… Adiós!! me hubiera muerto de hace rato.. En ese maldito choque…” Este es el último mensaje que escribió en su cuenta de Facebook el chico de 14 años que pelea por su vida luego de concretar el juego de la ballena azul, la moda espeluznante que pone en riesgo la vida de los jóvenes.

Ayer a la mañana ingresó a la terapia intensiva del Hospital Rawson luego de ingerir una caja de pastillas calmantes que tenía su mamá. El chico se cansó de pedir ayuda, lo hizo cada día a través de las redes sociales.

Por un amor no correspondido, por sentirse excluido. Nadie lo notó o, lo que es peor, no lo tomaron en serio. De hecho, cuando anunció que haría el juego de la ballena azul (del que días antes había dicho estar cansado) no pocos de sus ’amigos’ lo alientan. Los padres del adolescente admitieron no saber cómo era la actividad en las redes sociales. (Contexto Tucumán)