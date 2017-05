Gabriel Nielsen abandonó el interbloque opositor en el Concejo Deliberante de Posadas

El edil positivo contó en Radio Libertad que el motivo de su alejamiento del espacio político en el deliberativo posadeño se dio a raíz de una sumatoria de cuestiones. A ello agregó que en esa movida también se incluye la renuncia del secretario general del Concejo, Gustavo Zach, apoderado legal del partido Movimiento Positivo. Adelantó que buscará se diputado provincial en las elecciones de octubre de este año.

Gabriel Nielsen concejal de Posadas en Radio Libertad.

Gabriel Nielsen dijo también que su decisión se tomó con el fin de preservar el trabajo realizado en su espacio y para una sana convivencia en el Recinto. “Lo que pasó con el apartamiento de Zach es también dejar que el Presidente del Cuerpo nombre a un miembro más del Sindicato de Camioneros en el monopolio de la administración del Concejo, lo cual no comparto, y en el interbloque también hay muchas diferencias políticas que vienen de atrás y se fueron agravando en los últimos tiempos”. Según el edil lo realizado en los últimos tiempos se alejó mucho de la idea inicial en el año 2015.

“Lo que yo dije es que me siento defraudado porque en su momento se pautó algo y hoy en día eso no está pasando. Se han desvirtuado las cosas y hoy en día el interbloque opositor no está cumpliendo con las cosas para las que se creó. Lo que yo dije que me siento defraudado por la gestión del actual presidente del Concejo Deliberante”, aclaró.

Añadió que a su criterio el hecho de que tenga que renunciar el secretario del Concejo, quien es la segunda firma autorizada, no es poca cosa y que “más aun considerando el hecho de que pertenece a mi espacio político”.

“La última oficina de control que se estaba respetando era la del secretario general y eran los últimos ojos que veían que pasaba dentro del Concejo para bien o para mal. Era quien informaba a los otros concejales lo que estaba pasando administrativamente. Ahora – Velázquez – toma posesión total del Concejo porque tiene todas las direcciones y todas las jefaturas. Así es que de ahora en más no sabremos bien si lo que se dice del Concejo es verdad o es mentira”, añadió.

En esa línea Nielsen dijo que la independencia nunca la perdió y que si tiene que votar algún proyecto de la renovación o algún concejal que haya presentado algo bueno, lo hará. “Si hay proyectos buenos en el interbloque opositor también voy a hacer. Eso se llama libertad de pensamiento y de acción. Si hay que votar a un proyecto a favor de la Renovación me parece que hay más un acuerdo entre el Sindicato de Camioneros y ellos no justamente conmigo”.

Sobre su futuro político recordó que su tarea culmina el 10 de diciembre de este año y anunció que será candidato a diputado provincial por el Movimiento Positivo.