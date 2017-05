El fútbol posadeño ya tiene fecha y hora para una nueva jornada

Este miércoles, la Liga Posadeña de Fútbol dio a conocer la programación que tendrán tanto la Primera como el Ascenso durante el fin de semana. Ingresá a la nota para conocer todos los cruces.

Por el lado de la Primera A, que disputará su quinta fecha, el cronograma de partidos será el siguiente:

Sábado 6:

Cancha: Brown.

Brown vs. Sporting, a las 15:30.

Cancha: La Picada.

La Picada vs. Atlético Posadas, a las 15:30.

Cancha: El Brete.

El Brete vs. Crucero, a las 15:30.

Domingo 7:

Cancha: Corpus.

Deportivo Corpus vs. Luz y Fuerza, a las 15:30.

Cancha: Huracán.

Huracán vs. Guaraní, a las 15:30.

Cancha: Ágil.

Ágil de Roca vs. Bartolomé Mitre, a las 15:30.

Por otro lado, el Ascenso Unificado jugará recién su tercera fecha de la siguiente manera:

Sábado 6:

Cancha: Deportivo Roca.

Deportivo Roca vs. Candelaria, a las 15:30.

Domingo 7:

Cancha: La Picada.

Argentinos Juniors vs. Estudiantes, a las 15:30.

Cancha: Atlético Posadas.

Villa Cabello vs. Andrés Guacurarí, a las 15:30.

Cancha: Candelaria.

Colectiveros vs. Tigre, a las 15:30.

Martes 9:

Cancha: Huracán.

Atlético Itatí vs. Colón, a las 15:00.