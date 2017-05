¿Qué actividad física y cuánto tiempo debo hacer dependiendo mi objetivo?

Misiones Online TV en su espacio semanal para la mujer dialogó con el profesor de gimnasia y personal Trainer, Juan Metner. En la entrevista nos brinda las sugerencias y consejos para hacer actividad física dependiendo la condición de cada una y en función de qué pretendemos lograr.

P: La importancia de la actividad física:

Hoy en día es que todas hagan actividad física, sin importar la edad. Hoy vemos señoras de 60 años en pilates que buscan la forma y la disciplina para estar en movimiento.

P: Más allá de lo estético la actividad física es importante para la salud corporal:

Hoy en día hay profesionales de la salud que recomiendan actividad física. Además la mujer después de cierta edad o un embarazo, con más razón necesita fortalecer la parte muscular. Los tres factores fundamentales a tener en cuenta son: 1 la alimentación, 2 la actividad física y 3 el descanso. Son tres cosas que van muy ligadas entre sí.

P: cuántos días es recomendable realizar actividad física:

Depende, si una mujer comienza hoy el gimnasio, yo recomiendo tres veces por semana, para que se motive y no corte la actividad tantos días. Con una actividad acorde la condición física de cada una. Y como profe no le tengo más de una hora en el gimnasio.

P: qué actividad es recomendable si quiero bajar de peso:

Hoy en día una actividad recomendable dentro del gimnasio es el trabajo de circuito funcional aeróbico, spinning que es cien por cien aeróbico, trotes, caminatas. No solo se puede trabajar dentro del gimnasio… sino en las plazas saludables, espacios libres. El tema es lanzarte, si queres hacerlo, no hay pretexto.

P: Sobre los mitos respecto al gimnasio, como no hacer trabajo de peso si estamos excedidas, primero bajar de peso, ¿esto es así? el otro mito de que comenzamos a quemar grasa después de varios minutos ¿son ciertos?:

Cambió mucho el gimnasio, se puede poner sobrecarga con muchas repeticiones, y dentro de ese trabajo se puede hacer aeróbicos.

Respecto a quemar grasa, todo es según la actividad que hacemos. En spinning después de los 40 minutos estamos realmente quemando las calorías, donde en una clase podemos quemar alrededor de 800 calorías. También se quema calorías haciendo un trabajo de fuerza, pero eso es para tonificar y buscar volumen.

P: Para los que corren, cuánto tiempo es recomendable

Para los que no son deportistas entrenados, más de una hora no es recomendable, y recomiendo no el trote, sino caminatas rápidas, si se hace en veredas duras. Es para cuidar las rodillas y las articulaciones. De lo contrario se debe trotar en pasto, tierra o arena.

P: ¿El tema de la edad incide en los resultados?

Un poco incide, pero todo según como planteas el entrenamiento y las ganas. Veo mujeres grandes que están mejor cuidadas que chicas de 20 años. Vemos mujeres de 30 a 50 que físicamente están más cuidadas. Depende mucho de la actitud a la hora de entrenar y de hacer la actividad como corresponde. Además de la constancia y la disciplina.

P: Sugerencias a tener en cuenta y que deben quedar claro

Es fundamental la alimentación, actividad física y el descanso.