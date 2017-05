A Cristóbal Barboza le rechazaron otro recurso que buscaba suspender el juicio previsto para mañana

La jueza Marcela Leiva, titular de uno de los tribunales correccionales que funcionan en Posadas, le rechazó un nuevo recurso a la defensa del ex intendente de Arroyo del Medio Cristóbal Barboza para evitar el juicio oral, previsto para mañana en Posadas. El desplazado alcalde está acusado de “homicidio culposo”, por un choque que protagonizó estando ebrio y que le costó la vida a un remisero de Alem (Alberto Andersson), sobre la ruta nacional 14, en junio del año pasado.

Como le rechazaron la realización de una probation (suspensión de juicio a prueba), el abogado Horacio Skanata, que asiste a Barboza, trabó un recurso de casación. Pero la magistrada Leiva no hizo lugar al planteo, porque consideró que no corresponde.

Ahora, la defensa puede acudir en queja ante el Superior Tribunal de Justicia. Si esto ocurre, el juicio podría suspenderse.