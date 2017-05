Noelia Olivera: “Si tenes un sueño corré tras él… Una discapacidad no tiene que frenarte”

La misionera Noelia Olivera hoy integra la selección de Básquet Adaptado. En el 2013 era una joven de 25 años, donde la silla de ruedas no formaba para de su vida. Un accidente la hizo incorporar este elemento. Ya no volvió a caminar, pero ella siguió con las mismas actitudes que la caracterizaron siempre, no dejó de soñar, de hacer, de vivir. “Hago todo lo que hacía, pero con la silla”, manifiesta con una seguridad que contagia y anima.

En septiembre del 2013 Noelia manejaba su auto, cuando perdió el control y volcó en Panambí, de donde es oriunda. Terminó en terapia con varias fracturas. Tras una intervención los médicos comunicaron a la joven y a su familia que por una lesión medular en la columna no volvería a caminar.

Para el común de los mortales es una noticia fuerte, difícil de digerir, más cuando no convivías con esta “dificultad”. Para Noelia Olivera fue una circunstancia que la vida le ponía. “Nunca me puse a pensar en lo feo, siempre traté de seguir mi vida”, declara. Es así que esa aceptación le permitió no solo seguir con su trabajo, sus estudios. Ella fue por más, fue por todo.

Es en este proceso que Noelia primero se dedicó a escribir sobre la discapacidad intentando concientizar sobre las barreas que vienen de la sociedad y no las personas con discapacidad. Es así que cuenta que las dificultades las ve solamente cuando se encuentra con accesos bloqueados, rampas inaccesibles y todas las dificultades que la cotidianeidad impone. Además, está conformando una fundación para ocuparse de estos temas. En este marco llegó hasta la Legislatura con un proyecto que propone se los convoque siempre a la hora de realizar algo para personas con discapacidad, porque “por ahí se hacen cosas, pero no se nos consulta”, marca.

Además de estas actividades siguió estudiando y ahora le resta solamente la tesis en la carrera Trabajo Social. Multifacética y avasallante, como ella misma se reconoce, es que por curiosidad decidió comenzar basquetbol hace un año. Sin muchos preámbulos, y como de novela, de películas de esas que hacen reflexionar, emocionarse, llorar… El final de este capítulo fue feliz: en octubre del año pasado fue convocada para la Pre Selección Argentina de Básquetbol en silla de ruedas. Este lunes acaba de regresar de Perú a la provincia con victorias, con más logros, con más sueños. Así ocurre todo en la vida de Noelia, así lleva ella sus días, porque lo decidió así, porque querer es poder, porque no hay dificultades que frenen los sueños cuando luchas por ellos…

“Todos tenemos sueños y ganas de hacer algo en la vida, una discapacidad no tiene que frenarte, si queres hacer algo, debes salir a la vida y luchar por lo que queres, y hacer lo que te hace feliz”, es el mensaje que promueve esta bella joven oriunda de Panambí y que trasciende no solamente por su personalidad, sus logros que produce orgullo para muchos misioneros, sino porque sin dudas es un ejemplo de valor y coraje para todos los que tenemos sueños, pero tenemos miedos. Noelia nos dice: Sí se puede.