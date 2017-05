San Lorenzo se juega su última chance ante el líder Atlético Paranaense

El equipo de Aguirre, último del Grupo 4, deberá ganar sí o sí ante el equipo de Lucho González en Brasil. El partido será a las 21.

San Lorenzo se jugará la continuidad en la Copa Libertadores cuando se enfrente esta noche, desde las 21 y con transmisión de Fox Sports, ante Atlético Paranaense, en el estadio Arena de Baixada. El Ciclón está obligado a ganar ya que ocupa la última posición del Grupo 4, con apenas cuatro puntos cuando restan dos partidos para el final de la etapa. Atlético Paranaense, en tanto, es el líder de la zona con siete puntos y con una victoria se asegurará un lugar en la próxima etapa sin depender del resultado de Flamengo (seis puntos) vs. Universidad Católica de Chile (cinco), que se medirán hoy desde las 21:45, en Río de Janeiro.

En caso de ganar en el esquivo territorio brasileño, donde solamente triunfó una vez por la Copa Libertadores (en 1988, ante Guaraní), el equipo conducido por el uruguayo Diego Aguirre se jugará la clasificación en la última jornada ante Flamengo, en el Nuevo Gasómetro, el 17 de mayo.

El ánimo en San Lorenzo para afrontar esta suerte de final es mucho mejor que la semana pasada, cuando en la previa del choque ante Universidad Católica los rumores sobre la salida del entrenador eran muy fuertes. El panorama cambió, al menos por unas horas, ya que el equipo azulgrana superó al conjunto chileno por 2-1 con un gol agónico del juvenil Cristian Barrios y el sábado pasado, por el torneo local, venció a Gimnasia por 1-0 en La Plata.

Las dos primeras victorias consecutivas del año que cortaron una racha de tres encuentros sin ganar le dieron oxígeno al técnico, que nuevamente dejó afuera de la lista de convocados al ídolo del club, Leandro “Pipi” Romagnoli.

Con el posible retorno del delantero Ezequiel Cerutti, quien se perdió los últimos tres compromisos por una lesión muscular, Aguirre pondrá lo mejor que tiene a disposición luego de preservar a siete futbolistas ante Gimnasia. En tanto, Nicolás Navarro seguirá como arquero titular en lugar de Sebastián Torrico.

Atlético Paranaense es dirigido por el experimentado Paulo César Autuori, quien fue campeón de la Copa en 1997 con Cruzeiro y en 2005 con San Pablo. El equipo tiene como “pilar”, tal como lo catalogó el DT, al argentino Lucho González, quien ya amargó a San Lorenzo en Buenos Aires. El ex hombre de Huracán y River volverá al equipo luego de su ausencia en la primera final del torneo estadual que terminó en una dura derrota por 3-0, como local, ante Coritiba. Esta caída ante el clásico rival significó el final de un invicto de 21 partidos (14 victorias y 7 empates) que acumulaba en el estadio que albergó cuatro partidos del último Mundial en 2014.

El futuro de Ortigoza

El mediocampista Néstor Ortigoza aclaró que respeta la decisión de la dirigencia de “evaluar” los contratos que terminan a fin de temporada, pero pidió: “No quiero que vengan el último día. No me llamaron todavía para renovar. Si creen que no voy más, me voy. Es simple. Quiero irme bien y estoy seguro de que será por la puerta grande, en junio o más adelante”. El vínculo de Ortigoza finalizará el 30 de junio. Ramón Díaz, reciente campeón de la Liga Profesional Saudí como entrenador del club Al-Hilal, manifestó su intención de incorporar al volante: “Ojalá podamos llevarlo”.