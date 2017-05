Femicidio en Eldorado: Barúa se muestra abatido, pero no habla de arrepentimiento

Maximino Barúa (29), preso por haber asesinado a puñaladas y machetazos a su mujer Paulina Portillo (27) en Eldorado el mes pasado, está abatido y acongojado, “pero no me dijo que estaba arrepentido”, admitió la defensora oficial del imputado, Ana María Mayerhofer.

Al hombre le siguen practicando pericias para determinar su condición mental. “Una vez que tengamos el resultado, y si la persona comprende la criminalidad del acto y de sus acciones, lo vamos a hacer declarar o, sino, no lo haremos declarar”, le dijo la abogada al Canal Norte Misionero de la Capital del Trabajo.

Agregó que su defendido “no ha hecho mención de ninguna cuestión en particular” en cuanto al móvil del femicidio. “Pudo haber sufrido algo que tuvo injerencia en su estado mental. Han dicho que la mujer era muy bonita y yo no sé si esto ha influido en el muchachito”, especuló la defensora.

Sobre los testimonios de dos de los cuatro hijos de la víctima en la Cámara Gesell, Mayerhofer indicó: “Aportaron poco y nada. Han dado algunos detalles pero no son fundamentales para resolver la situación”. Los niños, de entre 2 y 9 años, estaban en la casa del barrio Virgen de Itatí cuando sucedió el crimen, pero en una habitación contigua.

La defensora oficial pidió en su momento la excarcelación de Barúa, pero la jueza de Instrucción Dos de Eldorado, Nuria Allou.