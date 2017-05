Diego Sívori viene a Posadas, antes nos adelanta qué comer dependiendo nuestra actividad

El reconocido nutricionista dictará curso de Nutrición en Posadas el sábado 13 de mayo en la Sala de Las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. “La alimentación tiene que ver con una planificación diaria”, indicó en una entrevista en relación a los temas que abordará en Posadas.

Diego Sívori. Canal 12

La planificación, señala el nutricionista, debe comenzar en el primer momento del día, dependiendo cómo será la jornada. “Si tiene que ir a estudiar, a trabajar”, manifestó.

El nutricionista, quien también dice ser fanático del mate, sugiere acompañarlo con unas frutas cecas. “Siempre está bueno sumar un snack chico”.

Para los que realizan deportes, sugiere ingerir carbohidratos que se encuentran en las harinas, pastas, empanadas, el más potente es el azúcar. “Pero una persona que no va a tener mucha movilidad no necesita, si no vas a mover el auto para que vas a cargar combustible”, comparó el nutricionista.

Para estas circunstancias sugirió incorporar frutas, frutos secos que tienen más proteínas, al mediodía pescados, cerdos, pollos, huevos. “El omelette es un alimento rico y que le dan más trabajo interno al cuerpo”, indicó.

En Posadas, Diego Sívori se enfocará en cómo funciona nuestro cerebro en nuestro entorno. Traído por la Universidad Gastón Dachary el Licenciado en Nutrición, brindará el curso denominado “Tratamiento del Sobrepeso y Obesidad¨. La cita está prevista para el sábado 13 de mayo del corriente año, de 8.30 a 12.30 Hs., con una disertación destinada a profesionales y estudiantes de la salud, médicos, licenciados en Nutrición, especialistas y afines al tema.

“El hambre es fisiológico, si no comes por varias horas hay peligro de inanición, el apetito, en cambio es una cuestión de placer”, diferenció entre los temas que tocará en la disertación.

Sivori formó parte del programa televisivo emitido por Canal 13 de Buenos Aires “Cuestión de Peso”, durante los ciclos 2011, 2012, 2013 y 2014 y actualmente en el programa Cocineros Argentinos de la TV Pública.

Ha trabajado además con deportistas de primer nivel, entre ellos, los tenistas argentinos David Nalbandian y Guillermo Cañas y se ha desempeñado en importantes instituciones deportivas, entre las que se encuentra La Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, lugar en donde fue asesor en el área de nutrición deportiva.

En el marco de la Licenciatura en Nutrición la UGD realiza una serie de actividades de capacitación y extensión con vista a interesados en la disciplina de diferentes áreas.

Informes e inscripciones

Los interesados pueden dirigirse a la sede central en Posadas, Colón y Salta, llamar al teléfono (0376) 4438677 o por correo a informes@ugd.edu.ar