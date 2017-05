“Es clave la capacitación en el ámbito docente”, dijo Passalacqua en el primer Postítulo de Actualización

“No podemos decir “donde hay un docente hay una esperanza”, si el docente no se actualiza, si no se pone al día con lo que está pasando”, agregó el gobernador en el marco del lanzamiento del Postítulo de actualización Académica y Pedagógica para los delegados de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones que se llevó a cabo en el CEP N° 57 de Posadas.

“Siempre dije que el paraíso existe y se llama aula, ese es el lugar más lindo del mundo. No existe un lugar más precioso en el planeta que un aula con chicos adentro. Y la responsabilidad que les toca a cada uno de ustedes queridos colegas, de poner un ladrillito en la pared de cada chico y chica de la provincia. Es enorme la responsabilidad, enorme, ellos dependen de las ganas o las desganas que tengan ustedes”, manifestó.

“Me gustó mucho el concepto de actualización, una palabra importante, el mundo es cada vez más dinámico. No es lo mismo dar clases ahora que hace 20 años, no tiene nada que ver, la vida cotidiana cambió, la forma de conducirnos cambió, cambió la forma de hablar, todo cambió. O sea actualizarse es sobrevivir”, remarcó Passalacqua ante unos 350 delegados departamentales y escolares.

Además enfatizó en que “no podemos decir “donde hay un docente hay una esperanza” si el docente no se actualiza, si no se pone al día con lo que está pasando. Es clave la actualización en el rubro docente, en otros rubros no se nota tanto, pero en la educación con la dinámica que lleva, con la forma que aparece el conocimiento en este aparatito (aludiendo al teléfono celular y las nuevas tecnologías), que nos empuja, nos desafía, nos interpela a actualizarnos, por eso es clave”.

La oferta presentada por la UDPM es de formación superior con valoración del Ministerio de Educación; es la primera en su formato en todo el país. Es por ello que se cuenta con el total apoyo y aval de la CTERA que envió al disertante Miguel Duhalde quien tiene una vasta carrera como formador y como militante y es desde el 2013 es miembro de la Junta Ejecutiva Nacional de la CTERA.

Este Postítulo en un comienzo alcanzará a delegados de la UDPM, congresales a CTERA y revisores de Cuentas y luego se extenderá a todos los afiliados del sindicato.

Por su parte la secretaria general de la UDPM, Stella Maris Leverberg agradeció la presencia del gobernador y precisó que “la idea es defender el conocimiento y presentar a los colegas las posibilidades de actualizarse en cada nivel y en cada modalidad. Queremos consolidar el derecho social a la educación, porque la educación es la gran herramienta que tiene la sociedad”.

También estuvieron presentes en el acto el presidente del Consejo General de Educación, Mauricio Maidana; el subsecretario de Educación, Cristian Dechat; y otras autoridades educativas.