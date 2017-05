Un chico de 14 años está grave y es el primer caso de “ballena azul” en Argentina

Un adolescente de San Juan se encuentra internado en terapia intensiva tras ingerir una caja de pastillas para la presión arterial. El adolescente había publicado en las redes sociales que se encontraba jugando a la “ballena azul”, el juego que incita al suicidio.

El chico de 14 años se encuentra grave luego de ingerir una caja de pastillas para la presión que tenía su mamá. La mujer encontró a su hijo tendido en el suelo con la caja de pastillas a su lado e inmediatamente lo llevó al hospital en donde le realizaron diferentes estudios y ahora pelea por su vida.

Su hermano contó en las redes sociales que el menor había publicado que se encontraba jugando a la “ballena azul” pero no le había dado importancia.

“¿Cómo no me di cuenta de tus estados, hermanito? Si me hubiera dado cuenta no estarías así hoy. Me siento culpable”, escribió el hermano en Facebook.

Prevención

Las autoridades del gobierno de San Juan confirmaron que vienen investigando a un grupo de jóvenes que se estarían vinculando con el juego de la “ballena azul”, una peligrosa moda en las redes que termina con una incitación al suicidio.

Cristina Casivar, la secretaria técnica de la Dirección de Niñez, confirmó que vienen manejando datos de que habría un grupo de jóvenes que se ha relacionado de alguna manera con este juego. La funcionaria aclaró que aún están investigando el tema y que buscarán determinar si hay algún chico que este cumpliendo los desafíos que propone este reto.

Mientras tanto, el área de Niñez ya ha convocado a especialistas de Educación y Salud para poder realizar un abordaje multidisciplinario del tema y elaborar una campaña de prevención.

Este peligroso juego se hizo popular en Rusia en donde se ha registrado un aumento de los casos de suicidio en jóvenes. La iniciativa debe su nombre al de una variedad de ballenas que en un momento de su vida, decide ir a las costas y, literalmente, dejarse morir.

El juego incluye 50 desafíos que pueden ir desde pasar noches sin dormir a ver 24 horas continuas de películas de terror. Una de las fases más avanzadas incluye el grabarse en el brazo un dibujo de una ballena. El reto final es suicidarse.