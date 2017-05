Alcohol al volante: buscan postergar el inicio del juicio al desplazado intendente Cristóbal Barboza

La defensa del desplazado intendente de Arroyo del Medio, Cristóbal Barboza, busca por todos los medios aplazar el inicio del juicio oral que está previsto para este viernes en el Tribunal Correccional a cargo de la jueza Marcela Leiva. El ex funcionario mató en un choque al remisero de Alem Alberto Andersson (58), el 19 de junio del año pasado, sobre la ruta nacional 14, en jurisdicción de Cerro Azul. Primero intentó con pedir la probation, algo que le fue denegado. Y ahora pediría la postergación por razones de salud del ex funcionario.

El abogado Horacio Skanata primero presentó un pedido de “suspensión de juicio a prueba”, más conocida como probation. La idea era reparar el daño con alguna acción social.

Sobre la figura, dice el Artículo 76 bis del Código Penal: “El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.

En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años.

Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente.

Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio”.

El Tribunal Correccional rechazó la realización de la probation. Y la defensa de Barboza adelantó que apelará la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia.

Además, trascendió que el ex intendente pediría la postergación del debate oral por los problemas de salud que sufriría.

En el juicio, en la Fiscalía actuará María Laura Álvarez y el acusado será defendido por Skanata.

Declararán como testigos investigadores, peritos y allegados de la víctima. Hay al menos cinco citados hasta el momento. Se cree que el proceso en Podadas durará más de una jornada.

Barboza está imputado del delito de “homicidio culposo”, que contempla penas de hasta cinco años de cárcel.

La tarde del 19 de junio de 2016, Día del Padre, Barboza, con 2,14 de alcohol en sangre, volvía de un festejo al mando de una Toyota Hilux de la comuna (sin chapa patente). Al ingresar en el caril contrario tuvo un encontronazo con el Ford Fiesta del remisero Andersson (58), quien venía de Alem para buscar un pasajero. El trabajador del volante falleció en el acto.

El entonces intendente estuvo preso 43 días en la comisaría de Cerro Azul. Su hija puso una camioneta para conseguir la fianza que le fijaron.

Barboza fue suspendido por el Concejo Deliberante de Arroyo del Medio casi dos meses días en su cargo. Luego regresó a la jefatura comunal, tras zafar de la destitución (los ediles que querían desplazarlo no consiguieron la cantidad de votos necesarios), pero la Legislatura provincial aprobó la intervención del municipio.