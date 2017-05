Su novia lo dejó por su gordura: en vez de deprimirse, él hizo esto

Miro Judt, un joven inglés, estaba muy enamorado de su novia. Llevaba una relación de 6 años con Roxana, pero había algo que a ella la incomodaba.

Miro había subido mucho de peso en los últimos meses. Él llegó a pesar 133 kilos y a Roxana ya no le parecía atractivo. Por tal motivo, ella tomó una radical relación. Roxana terminó la relación porque Miro estaba “demasiado gordo”.

El sobrepeso de Miro se debió a su adicción a la comida chatarra. Él comía muchas papas fritas y dulces. Nunca se dio cuenta de cómo eso podría impactar su relación. La ruptura de su relación permitió que Miro recapacite sobre su estado físico y sobre su salud.

“Que mi novia me dejara después de tantos años de relación me abrió los ojos. Me hizo a un lado tan fácilmente que nunca pensé que podría sentirme bien. Estaba herido, pero decidí que le demostraría que soy mucho más que como me veo”, declaró Miro.

Miro cambio su estilo radicalmente. Dejó la comida chatarra y se impuso una rigurosa dieta. En el gimnasio, se asesoró con fisicoculturistas y contrató a un entrenador personal. En solo 6 meses notó un cambio positivo. Continuó su rutina por casi un año y perdió 40 kilos.

El joven inglés declaró que, hace pocos días, se encontró con su ex mientras estaba de compras. Ella quedó impactada con el cambio de su ex novio y comenzó a buscarlo nuevamente. Él la rechazó diciéndole que era una lástima que no apreciara lo que le había dado, y que ya tenía a alguien más, una chica que no estaba con él por su físico sino por su corazón.