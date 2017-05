Mujeres: las constelaciones familiares permiten el buen fluir de la vida

Constelaciones Familiares es el nombre de una novedosa herramienta terapéutica, que comenzó a utilizarse hace treinta años y sostiene que cada ser humano trae en sí mismo toda la información de su pasado, padres, abuelos, bisabuelos: “Su sistema de origen”, por esta razón la terapeuta comunitaria y consteladora familiar Patricia Mónica Couceiro explica como este método permite solucionar conflictos y restablecer el orden de la vida.

“Los sistemas familiares interactúan y se vinculan con otros sistemas familiares, llegando a constituir, grupos, comunidades, sociedades y naciones. Todos ellos enriquecidos por virtudes, y también obstruidos por conflictos que se van tejiendo a lo largo de los años. Aquello que traemos y lo llamamos herencia se encuentra impreso en lo más profundo de nuestro ser, en nuestros genes y en el inconsciente colectivo de nuestra familia y tiene la capacidad de ser transmitido de generación en generación”, explicaba la especialista Patricia Couceiro.

Bert Hellinger, es un terapeuta alemán contemporáneo creador de las Constelaciones Familiares, las que no considera psicoterapia sino un método de solución que habitualmente se da en talleres intensivos. La estructura teórica es breve y prácticamente se apoya en lo que se dio en llamar ‘Órdenes del amor’. Son una serie de reglas válidas para todos que buscan regular y favorecer el fluir del amor en un sistema, sea éste un grupo familiar o de otra índole. El método en sí, lo que se denomina una constelación, es un acto que se desarrolla en escenas teatrales o cinematográficas, con escenario, representantes y público.

Con respecto al objetivo del método, la experta Patricia decía: “A través de las constelaciones familiares, se busca identificar los conflictos del sistema familiar, laboral o social que están dificultando el fluir de la vida. Y a partir de allí, en la medida que el mismo sistema lo permita, se restaura el orden perdido. ‘Primero el Orden y luego el amor fluye’. Este trabajo pretende que cada individuo esté en consonancia con su destino y ocupe el lugar que le corresponde en los grupos con los cuales interactúa para que pueda desarrollar su proyecto de vida de una manera más armónica y sostenible”.

“Las Constelaciones Familiares nos permiten restablecer un orden que va a favorecer a las generaciones venideras, ya que muchos temas no resueltos en las familias terminan reproduciéndose y afectando a algún miembro de una generación posterior que, de una manera muchas veces no consciente, termina identificándose con alguno de los miembros involucrados en la situación no resuelta. La práctica nos reubica en el lugar que nos corresponde en la inmensa trama de la vida, claro, empezando por el círculo más estrecho: el lugar correcto en la familia. Opera en el interior del sistema de pertenencia de la persona y de sus relaciones primarias”, concluía la consteladora Couceiro.

¿Cómo se realizan las Constelaciones Familiares?

El constelador, que es el que dirige la dinámica, hace que la persona exponga su problema, después elige a los individuos que representarán a la familia actual o de origen. Los va colocando y les pide que se muevan o actúen de acuerdo a las energías que perciban mientras están interpretando el papel. Luego el constelador va orientando (moviendo de sitio) a través de lo que expresan los representantes, ayudándolos con frases sanadoras. Se suele terminar incluyendo al cliente y pidiéndole que ocupe su lugar para que participe de esa nueva imagen sanadora de la familia.

Se puede participar de tres maneras: Como cliente exponiendo un asunto personal que se quiera solucionar, como representante estando al servicio del cliente representando a algún miembro de su familia, o como participante observando y ayudando con las energías durante el transcurso de la constelación.

También se puede constelar de manera individual. Para ello se usan figuras o muñecos, tapetes o papeles para configurar el sistema familiar. El trabajo de percepción de energías lo hacen el cliente y el constelador únicamente.

El método busca que las personas se re-posicionen en su vida, orientándose hacia el buen amor y el buen vivir. Intenta que se solucionen las repeticiones trágicas o de pérdidas económicas reiteradas en generaciones, al menos hacia las generaciones futuras. Pretende que las familias ensambladas se pacifiquen y que las empresas salgan de sus crisis.