La UGD realizó la primera Asamblea Internacional y la jornada de conferencias de la RED CIDIR 2017

El evento se llevó a cabo en la sede central de la UGD de Posadas. Se abordaron una diversidad de temáticas destacándose la de ¨Geopolítica Transnacional: Internacionalización del Rol de Universidades de Frontera. Aportes al desarrollo e Integración de la Región¨.

La Universidad Gastón Dachary fue la sede donde se desarrolló la primera Asamblea Anual 2017 de la Red de Cooperación Interuniversitaria para el Desarrollo y la Integración Regional (Red CIDIR), presidida por la rectora Prof. Alba Pérez Chilavert y por el vicerrector de la UGD, Mgter. Luciano Juan Duarte, quien fuera designado en transcurso del año pasado como nuevo presidente de CIDIR.

En la oportunidad, se concretó el lanzamiento oficial de VIII Simposio Iberoamericano en Comercio Internacional, Desarrollo e Integración Regional, junto a los miembros plenos y asociados de la Red Interuniversitaria de la que forman parte más de veinte instituciones universitarias de la región. El mismo se desarrollará el 26 y 27 de octubre en Santa Rosa, Brasil.

Además, en SUM de la UGD, se realizaron distintas conferencias bajo el título ¨Geopolítica Transnacional: Internacionalización del Rol de Universidades de Frontera. Aportes al desarrollo e Integración de la Región¨, donde también se abordaron temas como; ¨El ocaso de la Globalización y la Redefinición de la Integración en América del Sur”. ¨Programa de Internalización como Estrategia para el Desarrollo e Integración Económica de la Región”, entre otros.

Por otro lado, la rectora de la UGD, Prof. Alba Pérez Chilavert, se mostró satisfecha con la convocatoria destacando ¨el poder de integración y de construcción que posee en la actualidad la Red de Cooperación Interuniversitaria para el Desarrollo y la Integración Regional, después de haber cumplido una década de trabajo, dedicación y de ocuparnos por integrar a más universidades, porque ya son más de veinte instituciones universitarias que se han integrado¨.

Así mismo, el Dr. Alfredo César Dachary, docente de la Universidad de Guadalajara de México, señaló que ¨la Red es muy importante porque promueve la integración de las universidades y nos permite pensar y diagramar ideas en común¨. Inclusive siendo ¨más efectiva que otros instrumentos de integración regional existentes, como el MERCOSUR, que no son tan efectivo, a diferencia de CIDIR, considerando que es una herramienta micro-regional y eso nos permite tener un contacto permanente para generar una integración con mayor eficiencia para la gente¨.

Por su parte, el Dr. Pedro Büttenbender, docente de Universidade Regional do Noroeste do Estado do Río Grande do Sul de Brasil, reflexionó sobre los diez años cumplidos por la CIDIR manifestando que¨ las instituciones que la conforman han promovido, estimulando la innovación, los emprendimientos y reforzando de las identidades, desde lo histórico y valorizando la identidad del territorio misionero Trinacional ¨.

Para finalizar, el actual presidente de la Red, Mgter. Luciano Juan Duarte, también hizo hincapié en el poder de convocatoria de esta Primera Asamblea 2017, argumentando que “la temática que se desarrolló es de suma importancia para todos los actores de la educación superior, tanto para la provincia como para la región en el actual contexto de América Latina”, indicó Duarte.