Vea los goles de la derrota de Guaraní, que clasificó y enfrentará a Deportivo Maipú en la próxima etapa

La Franja se trajo una dura goleada 3 a 0 de la cancha de Defensores de Pronunciamiento, pero de todos modos está en la próxima fase del Federal A por haber terminado en el segundo puesto de su grupo. Conozca cómo quedaron programados todos los cruces.

Guaraní jugó mal, se fue goleado y terminó con dos hombres menos, pero celebra estar en la segunda etapa de la Reválida 2017 del Federal A, algo impensando semanas atrás.

Ahora deberá concentrarse y mejorar de cara al sábado 6 de mayo, cuando enfrente a Deportivo Maipú en Villa Sarita en el primer partido de la llave que le permite seguir soñando con el ascenso a la B Nacional. La Franja no podrá contar con el “Yiyi” Rivero y el arquero Facundo Vera, jugadores clave en el esquema de Sebastián Pena que fueron expulsados ayer ante Defensores de Pronunciamiento.

El resto de los cruces quedaron de la siguiente manera:

SEGUNDA ETAPA DE LA REVÁLIDA

Ida: Sábado 6 de Mayo/Vuelta: Miércoles 10 de Mayo.

DEP. MAIPÚ (Maipú) (1) vs. (6) GUARANÍ A. FRANCO (Posadas) L

SP. BELGRANO (San Francisco) (2) vs. (5) SAN LORENZO DE ALEM (Cat) L

GUTIÉRREZ (Gutiérrez) (3) vs. (4) RIVADAVIA (Lincoln) L

L Hace las veces de local en el primer partido

TERCERA ETAPA DE LA REVÁLIDA

Ida: Domingo 14 de Mayo/Vuelta: Sábado 20 de Mayo

DEF. BELGRANO (V. Ramallo) vs. 16° (REVALIDA 2da fase) L

SP. PATRIA (Formosa) vs. 15° (REVALIDA 2da fase) L

SARMIENTO (Resistencia) vs. 14º (REVALIDA 2da fase) L

UNIÓN (Villa Krause) vs. ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpalá) L

VILLA MITRE (Bahia Blanca) vs. ALVARADO (Mar del Plata) L

CIPOLLETTI vs. SP. ATLÉTICO CLUB (Las Parejas) L

UNION ACONQUIJA vs. CHACO FOR EVER (Resistencia) L

DEP. MADRYN (Puerto Madryn) vs. JUVENTUD Antoniana (Salta) L

L Hace las veces de local en el primer partido

Video: gentileza Jorge Gay