“Para el desarrollo productivo es clave la sinergia entre el sector público y privado”, dijo Passalacqua

Hugo Passalacqua analizó la situación en industrial y productiva de la provincia en la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Misionera.

A continuación la quinta parte del discurso del Gobernador:

Creemos firmemente en la creación de sinergias entre el sector público y privado. Cada uno con su rol, pero con una visión compartida y estrategias comunes.

Recientemente, y luego de un largo tiempo de trabajo conjunto se ha conformado formalmente junto a otros organismos el clúster tealero con apoyo estatal, y estamos trabajando fuertemente en agregar valor al té, para que generemos más productos finales: té en saquitos, tés gourmets, tés solubles, bebidas de té, nuevos mercados, más riqueza para las familias tealeras.

Otra de las actividades centrales de la provincia es la maderera, y es claro que se requiere un gran esfuerzo para lograr que más madera salga de la provincia como producto elaborado final, muebles, viviendas.

Se trata de un núcleo de Producción Mueblera que impulsaremos en el Parque Industrial Eldorado, a partir de carpinteros que ya vienen trabajando en conjunto y en complementación con todos los actores del sector en la región.

Otro producto típico de Misiones es la citronela. Todos la conocemos. Hay en ésta y otras especies un gran potencial a desarrollar con aceites esenciales.

Por ello hemos acordado la instalación de un Centro Tecnológico Oleoquímico en El Soberbio, desde donde trabajaremos en el desarrollo de la actividad productiva industrial con agregación de valor en origen, repelentes, productos para la cosmética y la perfumística.

En el campo tecnológico, es claro que la industria del Software y las tecnologías de la Información seguirán creciendo en todo el mundo, siendo una actividad altamente demandante de mano de obra.

El año pasado aquí en este recinto, hablamos sobre el fuerte impulso que buscábamos generar en el Parque Industrial. Hoy podemos decir que es un hecho. Acordamos con la empresa polaca LUG S.A. que establecerá una fábrica que ya está en plena construcción de luminarias LED siendo la única en su género en el país.

También buscamos apoyar la agregación de valor a la producción tradicional. Iniciativas tales como la producción de azúcar mascabo, o de carbón activado, son objeto de especial atención.

Generar empleo es nuestra obsesión, y también es necesario cuidar aquel que pueda estar en riesgo. Podemos ver la reactivación de la fábrica de envases de papel kraft que fuera La Arminda, que había dejado de operar hace dos años y hoy es gestionada por sus propios trabajadores con el apoyo e intervención del Estado.

Estamos conformando el Parque Ladrillero Posadas, como espacio innovador para la producción de ladrillos y otros productos cerámicos y diseñando centros de producción olera en otros puntos de la provincia.

Hemos dado prioridad a la puesta en marcha del Puerto de Posadas. Para ello hemos creado el Ente Administrador que marca la Ley Provincial de Puertos y realizado ya los llamados a licitación para la concesión de la operación del Puerto Multipropósito de Posadas, el cual pondremos en operaciones en el presente año.

También trabajamos en generar una industria naval local, tanto en lo que hace a industria liviana, como a mantenimiento de embarcaciones mayores. Estamos impulsando la construcción de un dique seco junto al nuevo Puerto de Posadas, que permitirá inicialmente la reparación de buques areneros y barcazas, y cuya primer tarea será la reparación del casco de los históricos Ferrys que hemos reflotado recientemente, en su proceso de recuperación. La obra del “Gran Varadero” comenzará en el último trimestre de este año.

Desde el Ministerio del Agro y la Producción hemos avanzado junto con el Ministerio de Ecología, para el fortalecimiento de la Estación de Piscicultura de Candelaria y lograr que los pequeños productores piscícolas de la provincia logren acceder a alevines y juveniles a un precio justo.

Durante el 2017 se fortalecerá las diferentes organizaciones del Sector Piscícola mediante inversiones en infraestructura de las Plantas de Alimentos (a fin de producir alimento balanceado competitivo en la provincia para el sector y a un precio accesible para el pequeño productor).

Desde el área estamos abocados al Proyecto de Inclusión Socio – Económica en Áreas Rurales (PISEAR). Se ha logrado gestionar su ejecución para lo cual hemos firmado acuerdos con el Ministro de Agroindustria de la Nación, y está destinado al fortalecimiento de la agricultura familiar, de comunidades de pueblos originarios y trabajadores rurales.

En el ámbito institucional de la Vice-gobernación, se ha puesto en marcha la Mesa Provincial para la conformación de la Estrategia Provincial común del Sector Agropecuario y Agroalimentario.

Nos propusimos el desafío de ejecutar la totalidad de los fondos del Clúster de la Mandioca, y a la fecha se encuentra ejecutado en un 97%, destinado a fortalecer a empresas, cooperativas y pequeños productores.

El Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL) con financiamiento del BID, nos hemos propuesto fortalecer el clúster tealero y la cuenca lechera. Se llevó adelante un proceso de fortalecimiento de la producción de “Yogurito Misionero” con la Cooperativa Alto Uruguay Ltda. (CAUL).

Desde el Programa de Competitividad NORTE GRANDE tenemos como objetivo fortalecer a las Cooperativas Tealeras que integran el Clúster Tealero de Misiones y hemos logrado ejecutarlo en un 100%, por un monto total de alrededor de $ 6.500.000.

En la Coordinación EPDA-PROSAP se encuentra en ejecución el “Proyecto de electrificación rural Etapa 2, Fase III”, de los cuales ya se ejecutaron $ 26.000.000 y el 20% del monto fue aporte provincial en un esfuerzo de los misioneros para generar beneficios a la familia rural de las zonas de Aurora, 25 de Mayo y El Soberbio.

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO VEGETAL: atendiendo la crítica situación del sector yerbatero, se desarrolló la implementación de un sistema de monitoreo de ingreso de la materia prima a basculas de secaderos, para lo que se contó con la colaboración de dos Cooperativas Yerbateras zona centro y un privado de la zona norte de la provincia.

A dichas empresas se le proveyó de equipamientos y un software para el pesaje electrónico para el control de ingreso de la materia prima. Este sistema emite dos (2) tickets donde uno queda para el industrial y otro lo lleva el productor como comprobante de la cantidad de kg obtenidos entre la carga bruta y la tara, como también la fecha y hora. Esta misma información es enviada de forma automática y en tiempo real a un módulo de monitoreo dentro del Ministerio del Agro para su posterior procesamiento. De esta manera se demostró que la tan mentada trazabilidad finalmente de la yerba mate es posible, de bajo costo y fácil de implementar, donde tanto el INYM como el Gobierno de la Provincia pueden dar seguimiento muy de cerca y en tiempo real del total del movimiento de este producto. Seguiremos insistiendo ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que se cumpla el Centro de Transacciones y Registro de Productores. A propuesta de la provincia, atendiendo un pedido del INYM uno de los reclamos de los pequeños agricultores, en la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), se aprobó la resolución para la aplicación de un nuevo mecanismo de control del porcentaje de palo de la yerba mate. Esta medida busca aplicar un sistema de control que no tenía, el del tamizado de la yerba, con el objetivo de disminuir la cantidad de palos permitido en cada paquete de yerba mate. No se cambia el porcentaje de palo, que es 35 % sino el mecanismo de control del polvo. El pedido del INYM fue presentado el 30 de enero pasado y es uno de los reclamos de los pequeños agricultores de la nuestra Provincia. En lo que respecta a Frutas Tropicales, trabajamos fuertemente en el análisis técnico para el desarrollo de nuevas cuencas de frutas tropicales junto a nuestra Biofábrica. Lanzaremos la semana entrante el Plan de Soberanía Hortícola en conjunto con el Mercado Central, y tiene por finalidad incrementar la producción local, a sabiendas que la mayor parte de lo consumido en Misiones es extra provincial. Este proyecto no solo va a permitir a los Misioneros consumir productos locales, sino que además, va a generar fuentes de trabajo en el sector, mejorar ingresos y calidad de vida a nuestros productores y no se irán del bolsillo de los misioneros casi 50 millones de pesos cada año.

Por otra parte, el sector tabacalero provincial involucra a 14.750 productores y 21.000 has; el que fue fuertemente golpeado por las condiciones climáticas durante la campaña 2015/2016.

En la campaña mencionada no se alcanzaron los 18 millones de kilos de Tabaco Burley, que afectó a más del 60 % de los productores de la provincia. El Estado provincial realizo un gran esfuerzo financiero de asistencia directa para contribuir a paliar la tal situación.

Realizamos adelantos financieros a las obras sociales, a las cooperativas del sector, adelantos para el pago de fondos de becas, para la compensación por cobertura por granizo, adelantos por pérdidas climáticas, entregamos chapas de zinc para el reemplazo de las chapas de cartón en los galpones, brindamos asistencia en todas las bocas de acopio a los efectos de controlar la justa clasificación y liquidación de la retribución al productor, lo que significa un desembolso de Rentas Generales en términos de adelantos a nuestros productores, por un valor de 190 millones de pesos, y además se giraron en concepto de retorno y caja verde un total de $ 390 millones de pesos.

La participación activa de la Provincia en la mesa de negociación del precio del tabaco posibilitó la fijación del mismo en $35,39 para la clase máxima, lo que da un aumento por encima de la tasa de inflacionaria a favor del productor.

La actual campaña 16/17 con una productividad de casi el doble, se espera comercializar más de 35 millones de kilos. Será una de las mejores campañas, una enorme producción que beneficia a nuestros queridos productores tabacaleros que venían sufriendo los arrebatos del mal clima, con campañas muy duras.

Respecto a la Producción y Desarrollo Animal la provincia cuenta en la actualidad con un total de 434.257 cabezas bovinas.

El Centro de Reproducción y Genética Aplicada, propiedad de la provincia ubicada en Aristóbulo del Valle, a la fecha cuenta con pie de cría de vacas y toros para fortalecer los rodeos con la provisión de vaquillonas y toros con un biotipo Misionero, adaptado a la provincia.

En materia de sanidad, con respecto a la 2º campaña Antiaftosa 2016, iniciada el 03 de octubre, se han vacunado el 100% de las cabezas bovinas.

La provincia se encuentra adherida a las leyes Ley Ovina Nº 25.422 y Ley Caprina 26.141, cuyo propósito es de desarrollar la producción ovina y caprina como proyecto económico en toda su cadena de valor. Estos proyectos las respectivas leyes, benefician a dichos productores por medio de una importante línea de créditos blandos.

La Mesa Ganadera Provincial, tiene como fin principal la continuidad del fortalecimiento de la actividad en toda la provincia; atendiendo la problemática y realidad de cada productor, los cuales se encuentran representados a través de distintas asociaciones ganaderas que integran dicha mesa.

En la APICULTURA, hay registradas 1.800 familias apícolas, registrando una cosecha de miel promedio en 5 años de 212.000 kilos, actividad creciente a la que continuaremos impulsando.

La cadena de valor productiva piscícola está constituida por 4.780 productores; 4 estaciones de reproducción de peces de las cuales dos son privadas, una cooperativa y una estatal; 6 frigoríficos para procesar pescado de cultivo, de las cuales cuatro son privados y dos Cooperativos y 5 fábricas de raciones balanceadas.

En cuanto al Desarrollo Forestal, la actualización del Inventario Forestal de Bosques Cultivados, financiado con recursos provinciales, FAO y UCAR; revelan que la provincia cuenta al año 2015 con una superficie de bosques plantados de 419.008 ha de todos los géneros botánicos plantados. De esta superficie total el 96,85%,405.824 ha, están cartografiadas e identificadas en el territorio.

Hemos reglamentado la Ley XVI N°120 que crea Instituto Forestal Provincial que requiere precisa y profunda información sobre las relaciones y actividades del sector forestoindustrial de bosques cultivados, con la finalidad de promover justas relaciones de mercado y la inclusión de los pequeños productores y MiPYMES forestoindustriales en el desarrollo productivo.

Los planes de acción planteado para desarrollar, para este año, en torno a la gestión técnica y de apoyo en el marco de la Ley 25.080 de Inversiones a Bosques Cultivados, propone más de 43.000 hectáreas de actividades forestales comprendidas en la promoción forestal. Lo que habilita una expectativa de pagos forestales superior a los 120 millones de pesos para el corriente año.

El Programa Leña Renovable contribuye a la excelente visión ambiental sobre los bosques nativos que establece la Ley XVI 106 Marco Regulatorio de los Recursos Dendroenergéticos, el programa leña renovable contribuyó, un año más, a lograr el pulmón energético renovable para sustituir el consumo de leña de bosques nativos por biomasa de bosques cultivados.

Por ello prevemos iniciar un programa de mejoramiento de la actividad carbonera, promoviendo la sustitución de leña de bosque nativo por leña de bosques cultivados y atendiendo a los carboneros, en modalidad de extensión y apoyo técnico.

Los aportes económicos no reintegrables (ANR) destinados al financiamiento de proyectos de pequeños aserraderos y de viveros forestales, incluyen aportes para financiamiento de la ampliación del Centro Tecnológico de la Madera de Montecarlo, del Vivero Forestal Modelo de Dos de Mayo, de capacitación, transferencia tecnológica y producción, el Centro de Diseño para la Madera de Oberá y el Centro Tecnológico de Aristóbulo del Valle, todos con apoyo a cursos de capacitación de operarios de industrias forestales y viveristas.

Para el 2017, pondremos en funcionamiento el pabellón de remanufactura del Centro Tecnológico de la Madera de Montecarlo, una obra licitada con un presupuesto de $ 10.787.830 la cual posibilitará la capacitación de operarios y mandos medios, para dar mayor valor agregado a la foresto industria misionera.

Contarles que reglamentamos la estructura orgánica del Instituto Misionero de Suelos, creado por Ley XVI Nº 115, de manera participativa con técnicos del Ministerio del Agro, Inta, Colegios Profesionales de Ingeniería Forestal y Agronómica.

Otro de los proyectos que nos venimos trabajando es con el Sarandí Histórico de Candelaria donde el Gral. Manuel Belgrano redactó el Reglamento Provisional para los Pueblos de las Misiones. Con el paso de los años su estado fitosanitario fue deteriorándose en su estructura leñosa troncal.

En virtud de ello, propagarán ex vitro del Sarandí Blanco para su clonación y restauración en el municipio Candelaria y posterior transferencias de ejemplares a escuelas provinciales. Finalmente y en el marco del encuentro bilateral de Gobernadores de la Provincia de Misiones y el Estado de Río Grande Do Sul, se constituyó la mesa de trabajo de Agricultura, con la finalidad de intercambiar opiniones y experiencias, para el abordaje de Acuerdos de Cooperación bilateral.

Otra de las áreas que se ocupa del apoyo a las actividades productivas es el IFAI.

Durante este año hicimos intervenciones en la producción hortícola, asistiendo con insumos y brindando capacitaciones a productores y técnicos para mejorar la rentabilidad de sus unidades productivas.

Con respecto al Ingenio azucarero San Javier, la molienda en 2016, alcanzó las 65 mil toneladas de caña procesada. Pese a la difícil situación económica, la provincia hizo un gran esfuerzo para realizar los pagos semanales con plazos muy diferentes a otras actividades productivas.

Están dadas las condiciones para que este año la zafra comience en mayo y se logre poner en funcionamiento la caldera Salcor Caren y el generador de energía. Esto significaría también un beneficio al municipio, porque la fábrica no usará la energía del sistema eléctrico.

En cuanto al Mercado Concentrador, el mismo continúa abasteciéndose de productos que provienen de las chacras misioneras, lo que denota la fuerte inversión del Estado en los proyectos de productores de los 75 municipios. De esta manera, el consumidor puede acceder a productos frescos, de calidad y a precios accesibles, de forma directa sin intermediarios.

Trabajamos con la municipalidad, organizaciones de productores y los técnicos para la puesta en funcionamiento del mercado concentrador de Puerto Rico, cuyo edificio está finalizado y prontamente será puesto en funcionamiento.

Ahora bien, quisiera señalar con atención un tema que siempre está en nuestra agenda de trabajo: la solución del acceso a la tierra y su producción. Estamos llevando adelante por indicación de esta Legislatura, la anhelada expropiación a Alto Paraná con el importante objetivo de brindar esas tierras a los productores organizados en cooperativas. Hace unos días hemos avanzado en los trámites de rigor y en la concreción del pago de la primera compra que corresponde a 166 hectáreas, según el turno de corte, tal como indica la Ley. De esta manera, cumplimos una vez más con la palabra empeñada.

De igual manera, el área de Agricultura Familiar es modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental para todos los misioneros. Así ha definido esta Legislatura. Además de su importancia como proveedor de alimentos para las ciudades, generador de empleo agrícola y fuente de ingresos para los más pobres, la agricultura familiar contribuye al desarrollo equilibrado de los territorios y de las comunidades rurales

Venimos acompañando y asistiendo a más de 9.500 productores mediante los distintos programas. Para este año, se prevé la asistencia a más de 15 mil productores dándole continuidad al trabajo realizado.

A partir del Programa Plantá Alimentos se entregarán semillas y plantines de hortalizas, seleccionados según la época del año, plantines de frutales, forestales y aromáticas que serán utilizados en sistemas agroforestales.

Llevamos entregados 1.500 kits de pollitos camperos para autoconsumo compuestos por bebederos, comederos, alimento y tejido destinado al sector más vulnerable de la sociedad, capacitándolos y enseñándoles a producir su propio alimento. Entregaremos este año 7000 kit de pollitos.

Buscamos promover la producción agroecológica, convencidos de los nuevos tiempos que demandan cuidado del suelo, del paisaje, del ambiente y del ser humano y menos utilización y dependencia de aquellos insumos agroquímicos tan dañinos para todos. Hemos puesto en funcionamiento el Concejo de Certificación participativa, establecido en la ley de fomento a la producción agroecológica cuya función es privilegiar la relación productor-consumidor.

Seguiremos en el desarrollo y evolución para las zonas urbanas con proyectos como el PAU (programa de agroecología urbana) entendiendo la importancia de cultivar alimentos en las zonas urbanas y periurbanas. Un espacio de 1 metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al año.

Llevamos adelante el trabajo con Ferias y Mercados, con el objetivo principal de acompañar al pequeño productor a partir del fortalecimiento y ordenamiento de las más de 50 Ferias Francas y mercados de la Agricultura Familiar existentes y promoción de nuevos espacios de comercialización.

Fortaleceremos el vínculo con las escuelas EFAS y las IEAS, como asimismo las agrotécnicas.

Con los Pueblos Originarios, iniciamos el programa Ma´ety (morada de la semilla originaria), que consiste en un Banco comunal de semillas originarias para la reserva de genéticas originarias, que se instalará en la Comunidad Guaraní Guavira Poty (Paraje Santa Rita, San Pedro), de esta manera se incrementará la sustentabilidad del sistema productivo Guaraní con jornadas, talleres de capacitación e intercambios de conocimientos sobre diseño sistémico de producción guaraní.

Acorde con lo que venimos revisando, se encuentra Biofábrica Misiones. Un laboratorio de propagación masiva de plantas a partir del cultivo “in vitro”. Para quienes no la conocen, deben saber que tiene la misión de poner la biotecnología al alcance del productor.

Junto a nuestro socio el INTA, estamos llevando a la Biofábrica a un nuevo posicionamiento al cumplirse su 10º aniversario. A partir de la concreción de programas de transferencia tecnológica de plantas medicinales se efectuaron mejoras y refacciones en el laboratorio, reservorios de agua, nuevas mesadas en el vivero y piletas de inmersión temporaria que permitirán incrementar la producción.

Nuestra Biofábrica genera sus distintos productos priorizando especies de interés regional como: eucalipto, mandioca, ananá, banano, caña de azúcar, orquídeas, heliconias, stevia, aromáticas y medicinales, entre otras, despachando hasta el 2016 más de 10.000.000 de plantines clonales, a productores en forma de productos biotecnológicos forestales, agroindustriales y ornamentales.

Con los plantines micropropagados de Caña de Azúcar se logró aumentar el promedio de rendimiento de Caña de Azúcar en casi 100% comparados al promedio de la provincia de Misiones.

Con las variedades de mandioca provenientes de micropropagación también se lograron rendimientos alrededor de 40 toneladas por hectárea de raíces. Estamos en condiciones de renovar todas las plantaciones de mandioca, hoy muy castigada por enfermedades y falta de ramas suficiente para atender la demanda debido a las severas ocurrencias climáticas.

Con la empresa El Tabacal de Salta, se concretó la venta de los primeros 10.000 plantines de Eucaliptus en un nuevo formato denominado “Babyplant” que consiste en una vitroplanta enraizada.

La realización de Ferias de Flores en fechas alusivas (día de la Primavera, Mujer, Madre etc) permite una mayor vinculación con los productores viveristas y floricultores.

Con la coyuntura y en sinergia con las políticas agropecuarias BIOFABRICA MISONES genera sus productos y crea el área de Transferencia de tecnología que brinda asistencia técnica. Tal como es el caso de hace unos días cuando recibimos la visita del Gobernador de Córdoba, que vino a comprar nuestra tecnología para reforestar 3 millones de árboles en su provincia, adquiriendo una Biofábrica móvil, algo impensado hace un tiempo. Esto demuestra de lo que somos capaces los misioneros cuando firmemente nos proponemos algo.