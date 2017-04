Revuelo en el Colegio Santa María de Posadas: padres denuncian ante el SPEPM a un profesor por el juego verdad o consecuencia

RELACIONADAS Vea la galería de imágenes de la Bicicleteada Solidaria del Instituto Roque González

De castigo hizo lamer el piso a un niño, a una niña lamer la mesa, dar besos a sus compañeros y varias prendas que muchos chicos no querían realizar. Este medio se comunicó con autoridades del SPEPM, quienes confirmaron estar al tanto del hecho y que martes recibirán a los padres.

Se trata de un profesor de informática del nivel primario del colegio Santa María de la capital misionera. El docente, según hicieron saber varios niños y padres, propuso que los alumnos jueguen a “verdad o reto”. Es a partir de ahí que los sometería a pruebas que fueron consideradas “inapropiadas” para los niños. Es que según los testimonios, entre las prendas debían darse besos entre los compañeros, bailar, besar la mesa, entre otras acciones vergonzosas para los pequeños.

Misiones On Line se comunicó con padres cuyos hijos coincidieron en el relato que también circuló en los últimos días por grupos de whats App. De igual manera Guillermo Hassel, a cargo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), confirmó a este medio que el martes recibirá a los padres para escuchar sus quejas y analizar las medidas a tomar.

“El profesor nos hizo una prueba, que nosotros resolvamos y cuando termináramos íbamos a jugar verdad o reto, y nos daba cálculos mentales para que resolviéramos y elijamos a un alumno. A L. le hizo bailar La Macarnera, a F. le hizo abrazar a una amiga suya, a S. le hizo abrazar a V. que no quería y a S. le hizo el reto a A. de lamer el piso, a B. le hicieron lamer la mesa”, cuenta uno de los niños.

Uno de los audios de los padres dice “hola chicas, me enteré de más cosas de este profesor de informática y estuve hablando con Teresita. Ellas están al tanto de la situación y le hicieron un acta a este profesor. La situación es grave, él le propuso el reto…él le dijo que el otro curso la propuesta fue que se besen…les obligó que hagan cosas que no querían. Una compañera de nuestro hijos tenía como reto bailar y no quiso, entonces él les dijo que tenía como reto dar dos besos a los compañeros del curso, cuando terminó le dijo que a él también porque es varón, es muy grave…”, relata una madre.

Estos testimonios, coinciden con las quejas que confirmaron a este diario los padres. Desde el SPEPM, en tanto, adelantaron que este martes darán a conocer las medidas a tomar, después de reunirse con los padres.