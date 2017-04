Jorge Sampaoli sigue “ninguneando” a la Selección argentina

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, una vez más, evitó hablar del Seleccionado argentino, tras ser la primera opción que maneja la AFA para reemplazar a Edgardo Bauza, y afirmó que le “ilusiona el presente” de su equipo, que lucha por clasificarse a la próxima Champions League.

“Me he expresado muchas veces y no me gusta que me separen de lo que hoy me ilusiona. Hoy me ilusiona el presente, me mato por este club que me contrató. Si no lo logro no será por compromiso sino por capacidad. Me tiene muy abocado todo lo que tiene que ver con el equipo de aquí al final”, expresó Sampaoli en conferencia de prensa, en la previa del duelo ante Málaga, por la Liga española.

Y agregó: “Si soñamos con ser terceros tenemos que ganar, porque el resto tiene cien por cien de eficacia y te obliga a no fallar. Estamos aquí para lograr objetivos y me gustaría que el equipo el año que viene estuviera en Champions, más que el hecho de que yo supere un récord de puntos”.

