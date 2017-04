El desafío de la ballena verde y la divertida respuesta de los padres ante el miedo por la ballena azul

Comenzó a circular por internet un nuevo listado de desafíos destinado a adolescentes. Vea cuales son los 50 puntos.

Que comience el juego de la Ballena Verde!!

Son 50 retos para los adolescentes:

01-arreglar la cama al despertar sin que nadie lo mande

02-Lavar los platos y dejarlos limpios

03-barrer toda la casa,

04-subir a una escalera y sacar la ropa del tendedero

05-doblar y poner todas su ropas en los cajones,

06-mandar mensajes en whatsapp sin errores ortográficos

07-sacar las mejores notas de la clase y subir una foto del boletín al facebook

08-bañarse sin mojar el baño

09-soportar convivir con un celular de los antiguos

10-obedecer como mínimo el 100 % de las órdenes de los padres durante el día

11-reconocer públicamente que no es que las personas no te entienden, es que eres idiota y quieres hacer drama.

12-comportarse como alguien de su edad

13-vestirse decentemente

14-Dejar de estar con los patos del barrio

15-no beber, porque si ya es idiota sobrio, imagínate borracho.

16-No ser un pendejo por 1 día.

17-hacer su propia comida,

18-Lavar su baño

19-escuchar música en un volumen que no incomode a los demás residentes de la casa.

20-ir a la panadería a comprar el pan todos los días

21-ver un documental sobre la hambruna en África para saber que usted no es el más sufrido del mundo.

22-pasar un mes sin merienda

23-limpiar los pies al entrar en casa

24-limpiar los pies antes de dormir en el sofá

25-pasar un día sin molestar a sus padres

26-pasar un día sin gastar el dinero de sus padres

27- bañar a sus hermanitos pequeños

28-comer con la boca cerrada

29-Usar talco para pies

30-llamar a sus padres para avisar al menos dónde estás

31-No arrojar basura en la calle

32-No gritar en la calle

33-No molestar a los vecinos

34-Respetar su profesor

35-recoger la caca de tu mascota

36-no pintar el muro de una casa ajena

37-apagar la luz si no está en la habitación que sus padres no son socios de EMSA

38-apagar la televisión si no está viendo

39-Dejar de quejarte de las ropas que tienes

40-comer todo lo que pusiste en el plato

41-conseguir un trabajo

42-peinarse

43-no usar gafas de sol en interiores

44-no usar gorras en ambientes cerrados

45-lavarse las manos al salir de defecar.

46-dar los buenos días

47-Hablar “con permiso”

48-dar las “Gracias”

49-tener un mínimo de educación

50-no matarse, solo trabajar duro.