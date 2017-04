Schiavoni: “Nuestro gobierno no tiene nada que ver con los 90”

El presidente nacional del PRO, Humberto Schiavoni, dijo que el gobierno de Mauricio Macri “no tiene nada que ver con los 90, por justamente se evitó un ajuste de shock para proteger a los sectores más necesitados”. En declaraciones exclusivas a Misiones Online anticipó que la Nación consulta con Misiones medidas como reintegros para el té, apoyo a la actividad forestal y una solución para “el problema del tráfico fronterizo”.

Schiavoni sostuvo que “el crecimiento ya arrancó”, sobre todo en el complejo agroindustrial y sectores como la construcción y los despachos de cemento y de asfalto. “No estamos de acuerdo con una devaluación, que es el camino más simplista”, agregó. También consideró más efectivas los reintegros fiscales y la protección de ciertas industrias, como la maderera, ante la posibilidad de importaciones como las mencionadas acerca de las viviendas chinas de madera.

¿Cuál es la realidad económica de la Argentina donde el gobierno nacional dice que comenzó a moverse la máquina, con brotes verdes, aspectos positivos, y todo un sector de la economía con una visión muy negativa?

La Argentina estaba en una situación muy difícil cuando asumió Mauricio Macri. Para decirlo en términos coloquiales el gobierno anterior fue muy eficiente en barrer toda la basura debajo de la alfombra.Era un país sin indicadores y cuando asumimos pudimos empezar a ver cuán honda era la crisis, porque era como un auto que no mide el nivel de aceite ni de agua por la devastación que se hizo del INDEC. La situación era muy difícil, la Argentina venía de muchos años de distorsiones persistentes que había que modificarlas.

Schiavoni agregó que las alternativas eran dos, o un shock al estilo ortodoxo según la receta de economistas neoliberales, “con un altísimo costo social”, o un ajuste gradual. “No era la situación en este momento y se optó por un ajuste gradual, que básicamente tuvo en cuenta la protección a los que más lo necesitan, a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Por eso se mantuvieron e incrementaron los programas de asistencia social, como la Asignación Universal por Hijo y se actualizó la reparación histórica a los jubilados para que recuperaran la capacidad adquisitiva”.

En el marco de tales medidas, incluyó los “créditos inéditos en la Argentina a través del Banco Nación y del Procrear” para la compra de viviendas con cuotas equivalentes a un alquiler. “Dio la posibilidad a muchos sectores que nunca pensaron que podrían acceder a una vivienda propia, salvo un plan FONAVI.

Schiavoni reiteró que “se puso en marcha un plan muy ambicioso de infraestructura, porque la Argentina estaba muy rezagada en infraestructura, tanto energética como de carreteras, de puertos, hidrovía, aeropuertos. Eso tendrá su correlato en soluciones que son bases sólidas para un crecimiento sustentable.

¿Cuándo arranca?

Es un crecimiento que ya arrancó. Hay muchos sectores de la economía que ya están funcionando con muy buen nivel de actividad y muy buena rentabilidad. Todo el complejo agroindustrial vinculado al campo, a las agroindustrias, está trabajando ya a plena actividad en la franja central del país. Es el sector que reaccionó más rápidamente y este shock de inversiones en vivienda y construcciones ya hace que el sector de la construcción haya repuntado con indicadores donde el gremio de la construcción la UOCRA ha reportado un crecimiento muy importante en la demanda de mano de obra. Y además vemos un crecimiento en los despachos de cemento y de asfalto

En Misiones se considera que un dólar a este nivel es perjudicial para la exportación.

Las economías regionales vinculadas a la exportación requieren, primero -que no son cuestiones inmediatas- un mejoramiento logístico para que sean más productivas y más competitivas. Y además en muchos casos, un traje a medida para cada uno de los sectores económicos, porque a veces van a requerir medidas de estímulo fiscal, como el reintegro a las exportaciones, que le mejoren el tipo de cambio. No estamos de acuerdo en una devaluación que es el camino más simplista. Porque si no se hace en el marco de un programa integral, la inflación termina comiendo el efecto positivo inmediato de la devaluación y los asalariados terminan siendo los grandes perdedores con agravamiento de la situación social.

¿Qué le responden a los que dicen que este modelo es igual al de los 90 y con un endeudamiento que terminará mal?

Esto no tiene nada que ver con los 90 porque justamente se evitó un ajuste de shock para proteger a los sectores más necesitados y se está trabajando en inversiones muy importantes de infraestructura que le dará a la economía la posibilidad de ser más productiva y mejorar sus precios relativos. Más allá del valor nominal del tipo de cambio. Insisto: en muchos casos es necesario analizar medidas puntuales que mejoren el tipo de cambio real. El tipo de cambio real se mejora o por una devaluación o por cierto tipo de reintegros estímulos fiscales que le mejoren a esos sectores su rentabilidad, etc.

¿Para Misiones están pensando algo?

Sí, sí, por supuesto. Estuve reunido con el ministro tanto de agroindustria como de desarrollo productivo viendo y revisando. Y hay varias medidas en estudio e incluso en consulta con la provincia. Sobre el tema forestal, sobre el tema de reintegros del té, y también ver de qué manera se puede analizar una solución para el problema del tráfico fronterizo. Que no es un problema solo de Misiones sino de varias provincias que tienen vinculación con Brasil, Paraguay y Chile.

¿Qué piensa de la importación de casas chinas?

Mire, no conozco y hasta ahora nadie conoce en detalle el precio, en qué consiste, ni de qué manera se produciría esta importación de viviendas. Lo que sí es que deberían resguardarse aquellos sectores –en el caso nuestro con viviendas de madera- en otros sectores del país con viviendas industrializadas con otros materiales. Sí debería resguardarse una porción del mercado para proteger a estas industrias. Para que puedan ir avanzando en su tecnificación. Y también en el aumento de su producción porque si hoy queremos dar respuesta con la producción misionera a toda la demanda de viviendas que hay, no vamos a dar abasto. Es un problema gradual, tiene que ser ensamblado en distintas velocidades para no desguarnecer a una actividad que es muy importante para nuestra provincia, sobre todo porque le incorpora mucho valor agregado al recurso forestal.