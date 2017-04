Hoy arranca la quinta fecha de la Liga Regional Obereña de Fútbol

Atlético Campo Viera y MoJoMi abrirán esta tarde una nueva jornada del fútbol de la zona centro de la provincia, mientras que los cinco partidos restantes se jugarán mañana. Entre lo destacado, el líder invicto Racing enfrentará a River de Villa Bonita, último campeón del certamen.

La quinta fecha del Apertura “César Cardozo” de la LROF (Liga Regional Obereña de Fútbol) contará con varios choques muy entretenidos que serán el atractivo principal del fin de semana del fútbol local.

En la jornada de hoy, el protagonista solitario será el choque entre Atlético Campo Viera y MoJoMi (en el Club Bowling), mientras que el resto de los partidos se jugará mañana.

El líder Racing quiere seguir manteniendo el invicto y estirar la racha de cuatro partidos ganados, pero deberá vencer al último campeón, River de Villa Bonita. El equipo de Sebastián Montenegro quiere ponerse a tiro nuevamente y reponerse de la derrota del fin de semana pasado, pero los de Rubén Agli son muy fuertes en el estadio Juan Pratz Rivas de Villa Svea.

En tanto, en la cancha de Atl. Iguazú de Leandro N. Alem, se dará el cruce de escoltas entre Atlético Alem y Atlético Aristóbulo del Valle. Los de Walter Iturbide vienen en alza tras vencer a River en su casa y los de Héctor “Coco” Fuglistaler llegan entonados después de la goleada a San Martín.

En Oberá habrá otros dos partidos. Por un lado, Ex Alumnos 185 recibirá al Atlético Iguazú, que estrenará técnico luego del alejamiento de Alejandro “Nino” Aguirre: en su lugar, estará Juan Manuel “Pipa” Báez. Los del altiplano obereño, dirigidos por Oscar Aguayo, buscarán hacerse fuertes en el “Juan Areco”. Y en el “Rodolfo Lobo Fischer” del Complejo Ian Barney, será el debut como local del DT Daniel Staudt al frente de AEMO, que en esta ocasión recibirá al Olimpia/San Antonio de Alfredo Forster.

Atlético Campo Grande tendrá un difícil compromiso cuando enfrente a Atlético Oberá en el Parque Gral. San Martín. El Decano viene de golear a Campo Viera, y quiere seguir escalando posiciones, pero el aurinegro de Diego Da Silva será un hueso duro de roer.

En lo que respecta a la Cuarta División, Racing también es único puntero, a cuatro puntos de distancia de sus escoltas.

Programa 5ª fecha

Sábado 29 (14 horas: Cuarta División; 16 horas: Primera)

Atlético Campo Viera vs. MoJoMi – Club Bowling (C. Viera)

Domingo 30 (14 horas: Cuarta División; 16 horas: Primera)

Ex Alumnos 185 vs. Atl. Iguazú – Estadio Juan Areco (Oberá)

Atl. Campo Grande vs. Atl. Oberá – Estadio Parque Gral. San Martín (C. Grande)

Atl. Alem vs. Atl. A. del Valle – Cancha de Atlético Iguazú (L. N. Alem)

Racing vs. Atl. River – Estadio Juan Pratz Rivas (Villa Svea)

Aemo vs. Olimpia/San Antonio – Estadio Rodolfo Lobo Fischer (Compl. Dep. Ian Barney)

Libre: San Martín.