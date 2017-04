Constitucionalista de la Academia Nacional de Ciencias cuestionó la libertad de los transportistas acusados de abusar a menores

El prestigioso abogado constitucionalista Alberto Bianchi estuvo en Posadas, donde disertó en las Jornadas de Actualización en Procesos Constitucionales y Derechos Humanos. A su paso por la capital de Misiones, el jurista se hizo un tiempo para dar su punto de vista sobre algunos casos que han generado un debate en el seno de la sociedad, como por ejemplo la decisión de un tribunal judicial de dejar en libertad a los transportistas Fabio Durán y Lucía del Carmen Olmo, que en 2011 fueron encontrados culpables y participes necesarios en los hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y agravados por la guarda de los imputados, en este caso, menores que ellos llevaban a la escuela.

A continuación los detalles de la charla

Misiones OnLine: Dr. Bianchi, la sociedad se ha visto en este último tiempo sacudida por casos de femicidios, como por ejemplo el de Micaela; donde la actuación del juez interviniente, ordenando la excarcelación de un condenado por violación desencadenó la muerte de la joven. El ministro Garavano opinó que este juez debería renunciar, ¿usted considera que se ven afectados los derechos de un imputado que fue sentenciado por un tribunal penal a cumplir una pena de prisión efectiva mientras se recurre la sentencia en Casación?

Dr. Bianchi: Frente a la peligrosidad del sujeto, el juez nunca debió haberlo puesto en libertad, debería haberlo mantenido detenido mientras quedaba pendiente la apelación, porque lo que ocurrió estaba prácticamente anticipado por la conducta previa del individuo, de modo tal que creo que no hay afectación ninguna, al contrario, creo que la que está afectada es la sociedad, no el delincuente, que además estaba condenado, con lo cual había cesado su principio de inocencia.

MOL: En el caso que la sentencia condenatoria que ordena la prisión efectiva del imputado fuera confirmada por el STJ y el recurso extraordinario Federal denegado ¿considera que la queja ante la Corte Suprema suspende la orden de prisión, cuando existe peligro de fuga o peligro para la sociedad?

Dr. Bianchi: No, no suspende, lo único que podría suspender sería una orden expresa de la corte suprema. Por regla general la mera interposición de la queja no suspende la orden de prisión y debió haberse respetado la sentencia del Superior Tribunal. Conozco el caso y entiendo por qué me lo pregunta. En mi opinión, no debió haberse permitido por vía de la queja la libertad de estas personas

MOL: ¿Cuál es su opinión frente a la corriente doctrinaria garantista que adhiere a la idea que los condenados por delitos como violaciones o abuso a menores deben permanecer en libertad hasta que la CSJN resuelva su caso?

Dr. Bianchi: El garantismo no es malo en sí mismo, hasta tanto no se abuse del garantismo, si el garantismo implica poner en libertad a una persona que es altamente peligrosa para la sociedad el garantismo será malo, ahora si el garantismo implica respeto al debido proceso es bueno, todo depende de la medida en que se lo aplique