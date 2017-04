La Policía aconseja medidas preventivas contra el “Cuento del Nieto”

Para evitar que la comunidad, principalmente las personas de la tercera edad, caigan en la trampa de estafadores que operan con la modalidad del “Cuento del Nieto o del Hijo”, la Policía de Misiones aporta consejos preventivos a tener en cuenta:

– En todos los casos no aportar información sobre datos filiatorios propios o de sus familiares, domicilios, movilidad, números de teléfonos, etc.

– Comunicarse inmediatamente con la Seccional Policial más cercana a su domicilio, antes de tomar cualquier tipo de resolución al respecto.

– Eduque a su entorno: Hable con su grupo familiar y con las personas que trabajan en su casa y explíqueles que existen estas estafas y que antes de entregar cualquier pertenencia a un extraño, debe contactarse con miembros de la familia.

– Solicitar credencial y datos personales de las personas que se han presentado en su domicilio.

– Llamar directamente a las instituciones, de la cual dicen ser empleados, y corroborar la presencia de estas personas.

– Comunicarse con la dependencia policial más cercana o al Servicio de Emergencias 911.

– Llamar a un familiar cercano y consultar sobre los pasos a seguir.

– No abrir la puerta a ningún empleado hasta no estar seguro que pertenezca a la empresa referida, para evitar que una persona extraña ingrese a su domicilio.