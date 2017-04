La desgarradora carta de una amiga de Aracelli Fulles

Creó el grupo de Facebook “Todos por Araceli” en la que informaba de las marchas y datos sobre el caso de la joven.

Un grupo de Facebook llamado “Todos por Araceli”, se dedicaba a informar sobre las marchas y la repartición d panfletos para dar con el paradero de la joven hallada descuartizada en la casa de su ex novio, Gastón Darío Baradacco, en José león Suárez. Una de las administradoras le escribió unas palabras a poco de conocerse el hallazgo.

“Te amo negra, me muero por abrazarte con todas mis fuerzas. Te estoy esperando amiga, dale que compro aerosol y volvemos a recorrer Ballester para grafitear todo. Volvé por favor, no dejes que mi corazón se rompa en mil pedazos. Volvé, te extraño mucho amiga, tanto que no te imaginas”, así comienza la dedicatoria.