Víctimas por la Paz, con la voz de Daniel Vega, va al Senado para mostrar su postura contra la baja de la edad de imputabilidad

Daniel Vega es un hombre fe. La mantiene intacta pese al drama que atravesó su familia en 2011, cuando en un intento de asalto en Posadas asesinaron de un disparo en la cara a su hijo Lucas (18). Pero no sólo es un hombre de fe por su condición de pastor evangélico, sino que tiene fe en la recuperación de las personas que han tomado el camino contrario a la ley. Genera proyectos y aporta ideas. Lo hará mañana en el Senado de la Nación, cuando presente con otras personas la Asociación Víctimas por la Paz, que reúne a ciudadanos que han perdido seres queridos en hechos violentos. La intención es aportar una mirada diferente al proyecto oficialista de modificar la edad de imputabilidad de menores de edad y de endurecimiento de penas.

El pastor visitó los estudios de Misiones Online TV y dejó sus ideas. “Que nadie se confunda, no estamos a favor de la liberación de los presos ni nada por el estilo. Si alguien cometió un delito y es condenado, debe cumplir esa sentencia. Pero debe haber un sistema, como el carcelario, encargado de la reinserción real de esa persona”, sostuvo.

Además habló de cierto oportunismo de funcionarios que recién impulsan este tipo de modificaciones legales luego de hechos mediáticos y que cuando el foco no está en la mira de ningún episodio trágico, no analizan la problemática a fondo. “Necesitamos más compromiso”, sostiene. “No queremos la baja en la edad de imputabilidad ni el endurecimiento de penas”, remarca.

Indicó que Víctimas por la Paz nació cuando los allegados de personas que perdieron la vida en hechos violentos empezaron a contactarse y a intercambiar ideas. “Creemos en la Justicia restaurativa”, remarca Vega.

El hombre apuntó que además de exponer en el Senado, en Misiones se trabaja en la idea de crear un espacio de asistencia a la víctima, donde, entre otros factores, se apunte a lo espiritual.

Vega perdonó al asesino de su hijo. “Perdón no es olvido. Ningún ser humano está preparado para afrontar la pérdida de un hijo. Pero con mi mujer tuvimos que salir adelante, por nuestras hijas que quedaron, porque la vida sigue”, reflexionó.

Hombre de fe Daniel. Con sus ideas a cuestas mañana expondrá en el Senado, siempre pensando en que las personas se pueden reinsertar.