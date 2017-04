Closs destacó la media sanción al proyecto que quita la patria potestad a los femicidas

El actual diputado nacional coincidió además con la expresión que realizó el Gobernador Hugo Passalacqua al aseverar que la Renovación es un espacio político distinto al de la Nación. “La buena sintonía del Gobernador es producto de su prudencia, de su responsabilidad y de lo que él entiende que es lo mejor para Misiones a la hora de gestionar”, dijo Closs en Radio Libertad.

Maurice Closs, diputado nacional y ex gobernador de Misiones por la Renovación, en Radio Libertad.

La Cámara de Diputados ayer aprobó por 203 votos el proyecto que modifica el Código Civil y Comercial para quitarle la responsabilidad parental (antes llamada “patria potestad”) a los condenados por homicidio agravado por el vínculo, femicidios, lesiones graves y abuso sexual, e incorporó además la suspensión de esa responsabilidad cuando el juez dicta el procesamiento al acusado. Por haber sufrido modificaciones respecto a la media sanción del Senado volverá a la Cámara de origen.

El diputado nacional por la Renovación y ex gobernador de Misiones, Maurice Closs explicó que la suspensión de la responsabilidad parental se aplicará cuando se dicte el procesamiento, salvo cuando se trate de una mujer que, mate a su pareja. Es decir, si el homicidio es cometido por la mujer hacia el hombre pero hubiera existido violencia de género previa.

El proyecto ahora volverá al Senado para su sanción definitiva, ya que también se modificó el proyecto aprobado en la Cámara Alta y se incorporaron otras causas para disponer la quita de la responsabilidad parental, como “lesiones graves y abuso sexual”.

Luego en el recinto se aprobó por unanimidad y giró al Senado el proyecto de creación del programa de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales. La propuesta establece que el acompañamiento personal consiste en la asignación de un referente que tendría por función “acompañar a cada adolescente sin cuidado parental en el fortalecimiento de su autonomía”. Asimismo, se prevé una asistencia económica fijada en el 80% de un salario mínimo vital y móvil a partir del momento del egreso de los dispositivos de cuidado formal.

Closs dijo que junto a sus pares hicieron correcciones al proyecto proveniente del Senado, pero destacó que lo interesante de este tipo de temáticas es que son inusuales porque no forman parte de la agenda dura que tiene el gobierno nacional o es una temática que está relacionada a lo económico. “Estos temas ocupan un lugar muy importante en la consideración de la gente. Conceptualmente lo que dice es que si un hombre mata a su esposa inmediatamente a ser condenado o procesado, pierde la patria potestad de sus hijos. Si es la mujer, hay contemplaciones si fue víctima de violencia de género momentos antes del hecho. No se habla de legítima defensa que es otra cuestión, quizá se encuadre en emoción violenta, que se puede dar un día en que ella no corra peligro pero hasta de los maltratos actúe contra el victimario. De todas maneras la última palabra la tiene el juez. Estamos hablando de una reforma del Código Civil”.

Mencionó también como temas sensibles para la sociedad en general el proyecto sancionado la semana pasada que beneficia a las personas electro dependientes. “La semana pasada pudimos resolver el problema de la gratuidad de electro dependientes. Son esas personas que requieren un pulmotor las 24 horas u otras máquinas, ahora tienen la gratuidad de este servicio. Todos estos son temas que forman parte de una agenda de enorme sentido social, hablan de las necesidades de nuestro pueblo. En otro momento podrían ser cosas que por ahí pasan a segundo plano y ahora, en este año donde hay una grieta importante y no se logra el consenso en los temas de alta política, si se tratan estas cosas que soy muy interesantes. Eso fue lo que planteé ayer como desafío a mis pares, poder manejar también una agenda de temas que son más importantes para la gente que otros”.

Closs brindó también su parecer sobre la polémica en torno a la compra de casa chinas que desarrolla el gobierno nacional. “Creo que a este tema hay una vuelta de tuerca. Las casas chinas agreden a la industria nacional y al trabajo nacional. Me parece que necesitamos es encontrar más precisiones para ver que significan estas casas que no son de madera, sino de una especie de fibrocemento que tiene algo de contenido de madera. Ahí lo que tenemos que hacer es juntarnos los misioneros o los sectores de la construcción contra la visión importadora del modelo de Macri”.

A modo de ejemplo dijo que una cosa distinta es que se importen computadoras, que son hoy herramientas indiscutibles para cualquier actividad, a que se ensamblen en el país a un costo mucho mayor. Pero que en el caso de la compra de casas chinas, este criterio no se aplica. “Empezar a importar todo incluso a costa de la mano de obra o el desarrollo de una industria muy eficiente como es la forestal, es otra cosa. Hay que intentar juntarse y poner límites. No se trata de resolver el tema de las viviendas con casas chinas y el resto que se joda. Estamos advirtiendo que no son las mejores medidas”.

Gobernabilidad si, igualdad no

Respecto a los dichos de ayer del Gobernador Hugo Passalacqua, quien subrayó que la Renovación es un espacio político diferente al de la Nación, donde aclaró que “compartir no significa convivir” refiriéndose a las metas de gestión orientadas a “hacer cosas para la gente”, Closs coincidió con esa idea.

“Nuestro proyecto es un proyecto de índole provincial que está cada vez arraigado como un proyecto misionerista. La buena sintonía del Gobernador es producto de su prudencia, de su responsabilidad y de lo que él entiende que es lo mejor para Misiones a la hora de gestionar. Lo que no significa que nosotros estemos cerca o seamos parecidos al menos desde la visión ideológica. Mucho más desde lo que es una provincia periférica y de frontera”, aseveró Closs.