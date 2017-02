Anomalías globales de temperatura desde 1980 hasta 2016

El consultor y meteorólogo Enzo Campatella publicó en su cuenta de Twitter, un interesante video que muestra la variación de la temperatura en el mundo desde 1880 hasta 2016.

Something is changing! Global #Temperature Anomalies from 1880 to 2016. Watch it again and again! pic.twitter.com/2h3Q8u0QuT

— Enzo Campetella (@ecampetella) 24 de febrero de 2017