A pesar del aumento, la gente no deja de consumir pan

Desde hoy rige el nuevo precio para uno de los productos básicos de la canasta familiar de los argentinos: el pan, que se venderá a 35 $ el kilo. Sin embargo, a pesar de la suba, el pan se sigue consumiendo de igual manera, inclusive aumentó el consumo de harina. Así lo hizo saber José María Manzur, vicepresidente de la Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Misiones.

José María Manzur (Radio Libertad)

“Hace dos años que no hemos tocado el precio del pan, lo que nos acarreó muchos inconvenientes, porque han incrementado muchas otras cosas y vinimos aguantando hasta que llegó un momento que entramos en crisis”, dijo Manzur al explicar los motivos de aumento.

Pero además Manzur habló de las asimetrías y dijo que este factor está incidiendo de manera muy negativa al sector: “En todas las provincias grandes como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé el kilo de pan ronda los 50 $, pero si nosotros lo pusiéramos a ese valor la gente de Posadas hasta pan traería de Encarnación”, conjeturó

Para Manzur, los principales costos que tienen que afrontar los panaderos son la energía y el pago al personal. “Hemos hecho un esfuerzo para tocar un poquito el valor del pan como para hacer frente, aunque sea, al costo de la luz –indicó-, pero otro problema que tenemos hoy es el costo del personal, y eso ha hecho que en muchas panaderías está trabajando el grupo familiar, como en mi caso, que he vuelto a amasar y a trabajar en la cuadra”.

Para el reconocido panadero de Posadas, los argentinos no han cambiado sus hábitos de consumo con respecto al pan: “el pan sigue estando presente en la mesa de los argentinos, a pesar de que cuando nosotros llegamos a Posadas vendíamos solo pan, galleta y torradas. Hoy tenemos más de 40 productos, que antes no se conocían”, señaló

A pesar de que el precio del pan aumentó, no se tocó el valor de las facturas, que siguen al mismo precio, 80 pesos promedio la docena.

De su larga trayectoria en el rubro, Manzur rescató la anécdota de que en el pasado la luz era gratis para las panaderías y por eso se acostumbraba a elaborar el pan de noche.