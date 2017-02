Román Riquelme: “Hoy Boca no tiene un crack”

actualidad de Boca Juniors. El ídolo del club se refirió al presente del conjunto de “Xeneize” y, aunque destacó el trabajo de Guillermo Barros Schelotto, apuntó contra los jugadores por las falencias del equipo.

“Los jugadores tienen dos partidos buenos y uno malo. No encontraron una regularidad de 15 partidos. No son jugadores consagrados y no es fácil jugar con la camiseta de Boca”, dijo Román, y ejemplificó con los casos de Ricardo Centurión y Cristian Pavón. “Boca hoy en día no tiene un crack”, agregó.

Aunque pidió a los hinchas “confiar en los jugadores”, reiteró que “hoy Boca no tiene un plantel consagrado” y consideró: “(El equipo) no tiene ni cinco nombres consagrados. Hace mucho tiempo que eso no pasa y por eso estamos sufriendo”.

“Boca está tratando de armar un equipo. En el 98 eran todos jugadores con experiencia, que habían ganado cosas, que jugaban en selecciones y tenían una mochila grande. Hoy, los que llegaron no jugaban en sus clubes. Encima a la estrella, que daba confianza e ilusionaba, no la tenemos más. Todo va a costar un poco más”, señaló, en relación a la salida de Carlos Tevez.

En esa línea, continuó: “Los jugadores que llegan lo hacen sin jugar en sus clubes en Europa. A Guillermo le va a costar más encontrar un equipo que le dé seguridad y que se acostumbre a ganar”.

Riquelme, además, respaldó a Barros Schelotto: “Tiene una idea de juego, sabe cómo quiere jugar. Pero no es adivino, no es que va a traer a uno y la va a romper. No vas a acertar con todos los que traés”.

“Boca tiene un entrenador al que los hinchas van a apoyar siempre. Los hinchas le estamos agradecidos por todo lo que ganó. Si los jugadores son inteligentes, eso lo tienen que usar a favor”, planteó, y recalcó que “no es fácil ser DT” del conjunto “Xeneize”.

También se refirió al futuro próximo del equipo en el torneo local: “Vamos primeros, veremos cómo terminamos. Estamos muy ilusionados. Se nos fue Carlitos que era muy importante. Los jugadores tienen por delante algo lindo: ver si pueden ganar el campeonato sin él”.

A fines de enero, Riquelme se reunió con el presidente de Boca, Daniel Angelici, para definir detalles respecto de su partido despedida, que será en diciembre. Sobre ese encuentro, reveló: “Hablamos del equipo, de qué jugador me gusta más, cuál menos, de fútbol de afuera, de la Selección…”.

Días atrás, se generó una polémica cuando el ex futbolista no autorizó el estreno de un documental sobre su último partido como profesional. La película fue dirigida por Sebastián de Caro. Al ser consultado sobre esta situación, Riquelme aclaró: “Yo no puedo hacer nada. Daniel se reunió con esta persona, yo nunca me lo crucé. Hay gente que quiere hacer libros y yo les digo ‘háganlos, pero yo no tengo nada que ver’. Cuando quiera hacer un documental, lo hago yo”.

OTRAS FRASES DE ROMÁN:

-Sobre su rol actual: “Tengo el trabajo más difícil de mi vida: ser buen padre. Quiero acompañar a mis hijos cada día, ayudarlos. Ojalá lo pueda hacer bien”.

-Ni entrenador ni dirigente (por ahora): “Estoy contento con la vida que tengo. Si quiero hacer algo, preguntaré y aprenderé. No hago el curso de entrenador porque van a decir que quiero ser DT de Boca”.

-Sobre los éxitos de su carrera: “Jugué con jugadores muy buenos, que me han hecho ganar mucho y me la hicieron muy fácil”.

-La Selección: “Si está Messi, va a tener chances de ganar, y sin Messi, se va a complicar mucho. Somos un equipo con él y otro sin él”.

-Los grandes con los que jugó: “Soy un afortundado, jugué con Maradona y con Messi. Me pasaron cosas increíbles. Solo me faltó jugar con Redondo”.