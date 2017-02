Piden que Casación revierta la absolución para un asesino al volante y lo condenen a nueve años de cárcel

El fiscal Oscar Ciruzzi le solicitó a la Cámara Nacional de Casación que haga lugar a su recurso contra la sentencia que condenó a Lucas Trasancos por “homicidio culposo” a cuatro años y dos meses de prisión y que finalmente se condene al joven a nueve años de cárcel por el delito de “homicidio con dolo eventual”.

El 15 de septiembre de 2013, Trasancos circulaba a gran velocidad a bordo de un auto Audi TT por la avenida Rivadavia. A las 5:32, embistió la moto donde viajaban Jacobo Ramos y Viviana Beatriz Álvarez, luego de pasar en rojo el semáforo de la avenida en su intersección con la calle Cuenca. Las dos víctimas murieron al instante, mientras que el conductor circuló dos cuadras más y abandonó el vehículo. En el lugar, no se encontraron huellas de “frenada” sobre el asfalto.

Según el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7, Trasancos tuvo una “conciencia efectiva del riesgo” pero “confió, aunque ese cálculo haya sido poco racional, en que no se produciría el resultado que finalmente aconteció”. Fue por eso que los jueces Gustavo Valle, Gabriel Vega y Gustavo Rofrano consideraron que fue un homicidio culposo y no con dolo eventual.

Ante los jueces Luis García, Horacio Dias y María Laura Garrigós de Rébori, el fiscal Ciruzzi expuso que no difería con lo expresado por el Tribunal sobre como se había dado el hecho. Recalcó que estaba probado que, tras haber cruzado el semáforo en rojo y mientras circulaba a muy alta velocidad, el Audi TT que manejaba Trasancos embistió a la moto donde viajaban Jacobo y Viviana.

Se diferenció del Tribunal Oral cuando afirmó que quién maneja de manera “abrupta, desconsiderada y con velocidad”, tienen una conciencia sobre el riesgo que puede producir. El fiscal recordó los testimonios de varios de los testigos que hablaron sobre la velocidad a la que iba Trasancos e instó a los jueces de Casación a que observen el video donde quedó registrado el momento en que embiste a la moto.

Para Ciruzzi, el joven tuvo una “efectiva conciencia del riesgo que luego produjo” y no desarrolló “una verdadera confianza de evitar el resultado”. “¿Qué confianza pudo tener si iba una velocidad cercana a los 110 kilómetros por hora, si transgredió cuanta norma de tránsito había?”, se preguntó. “Trasancos aceptó el riesgo, se representó lo que podía llegar a suceder y siguió”, manifestó.

Es por ello que consideró que debe ser condenado a nueve años de cárcel por el homicidio con dolo eventual. Pidió, además, que se confirme la inhabilitación para manejar por diez años. Aclaró que no pidió el mínimo de prisión (8 años) por la pluralidad de víctimas.

Querella y Defensa

El abogado querellante Federico Bossi pidió también que Trasancos sea condenado por homicidio con dolo eventual pero difirió en la pena: requirió 25 años de cárcel. Sostuvo que Trasancos fue consciente del riesgo al momento de circular a tanta velocidad, que lo asumió y que no intentó evitar el resultado muerte.

Por último, la defensa del joven reiteró que se trató de un homicidio culposo. Aseguró que Trasancos no vio la luz roja del semáforo y que por eso cruzó la calle. Argumentó que ni la fiscalía ni la querella ni el Tribunal pudieron desvirtuar los dichos del joven en cuanto a la velocidad a la que iba (en la indagatoria dijo ir a 75 kilómetros por hora).

La abogada Laura Fechino hizo hincapié en la moto y en las víctimas: aseguró que el vehículo no tenía luces y que los dos jóvenes iban sin casco. “No quiero culpar a las víctimas pero si la moto hubiera tenido luces, Trasancos la hubiera visto”, dijo, y que por ese motivo no había huella de frenado en el asfalto.

“Ojalá la motocicleta hubiera tenido luces, ojalá Trasancos hubiera ido más rápido y hubiera pasado antes que la moto”, recalcó. Por último, afirmó que no hubo una infracción deliberada sino una infracción de velocidad y pidió que sea condenado a la pena mínima o a tres años de efectivo cumplimiento, lo que le permitiría continuar con su vida.

Antes de que termine la audiencia, y a pedido de los jueces, Trasancos habló. Manifestó que no volvió a ser el mismo y que nunca pensó que iba a ser parte de un accidente tan horrible. “Nunca tuve un problema con la ley, esto fue una desgracia y ahora hay alguien que se ve afectado por esta desgracia”.

Lucas Trasancos fue detenido aproximadamente seis horas después de los hechos, cuando se presentó en la comisaría Nº40. Permaneció once meses en el Complejo Penitenciario de Ezeiza hasta que, en julio de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 lo excarceló, en contra de lo que había dictaminado el fiscal.