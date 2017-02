El intentendente de Itatí dijo que no va a renunciar y apuesta por la reelección

El intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad “Roger” Terán, afirmó que le solicitó a la justicia federal que investigue a todo el personal de la comuna y del Concejo Deliberante a fin de determinar si tienen alguna vinculación con el narcotráfico.

El funcionario, perteneciente al Frente para la Victoria (FPV), formuló estas declaraciones luego de que su hija, el hermano del viceintendente y la hermana de una concejal fueran detenidos en los últimos días presuntamente por integrar distintas bandas dedicadas al tráfico de drogas.

“No hay ninguna vinculación ni del intendente ni del municipio con el narcotráfico”, sostuvo Terán y agregó que “es fuerte lo que pasa, es algo real, pero todo está en manos de la Justicia”.

“Reconocemos y sabemos de la problemática, esta es una zona de tránsito (de la droga), pero estamos trabajando bien con las fuerzas federales y con compromiso y participación activa del Estado. Hubo procedimientos positivos, seguimos avanzando y seguramente se va a avanzar para mejorar la situación”, expresó Terán en declaraciones a Radio Dos de Corrientes.

En este sentido, mencionó que le pidió a la Justicia “que se expida rápido y deje en claro que esta comuna no tiene nada que ver con esta situación”.

Terán aseguró además que “en ningún momento” pensó en renunciar y dejar la Intendencia y aseguró que se presentará como candidato para un nuevo mandato al frente de la Municipalidad de Itatí.

“Yo no voy a renunciar, tengo muchas ganas de continuar con mi trabajo y de seguir con lo proyectado. Voy a ir por un nuevo período porque tengo el apoyo de la gente, y eso me da mucha fuerza”, aseguró el titular de la comuna itateña.

El 14 de este febrero se detuvo a la hija del intendente, Mariela Terán (27) y a su pareja, Ricardo Piris (38), como sospechosos de integrar una organización narco con ramificaciones en siete provincias y ligada a la rosarina de “Los Monos”.

En tanto, el lunes último, fueron detenidos Hernán Aquino (23), hermano del viceintendente Fabio Aquino, y otras tres personas, entre ellas Vanesa Sosa, hermana de la concejal Marcelina Sosa, y se secuestró media tonelada de marihuana en el marco de los operativos.