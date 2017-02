Corrientes: condenaron a 13 años de cárcel a un ex sacerdote por abuso sexual

El ex sacerdote de Esquina, Domingo Pacheco, fue condenado ayer a 13 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra un menor de edad aunque no se hará efectiva hasta que el fallo quede firme. La sentencia es el resultado del segundo juicio al que el ex párroco fue sometido por el terrible crimen. Fue juzgado en Goya.

En el primer debate oral, el hombre había sido absuelto, pero el Superior Tribunal de Justicia anuló el fallo.

El segundo juicio había comenzado el lunes y se extendió hasta ayer, luego de que declararan 14 testigos, entre ellos seis profesionales (médicos y psicólogos).

Una vez que finalizó la ronda de declaraciones se dio paso a los alegatos. Ya cumplida dicha instancia el Tribunal Oral Penal de Goya llamó a un cuarto intermedio para decidir la sentencia.

Alrededor de las 12, se conoció el fallo de los jueces Darío Ortiz (presidente), Carlos Balestra y Lucio López Lecube, quienes definieron la sentencia de 13 años de prisión. Debe remarcarse que la condena está en suspenso, es decir que hasta que quede firme Pacheco seguirá libre. Su abogado deberá presentar una apelación en la cámara correspondiente, que finalmente determinará el destino del sujeto.

Una insólita justificación

Luego de haber escuchado su sentencia, el ex sacerdote esgrimió una extraña explicación sobre lo acontecido y señaló que la causa fue armada. “La Justicia en algunos tribunales parece ser papel higiénico”, argumento y se comparó con las víctimas de la última dictadura militar.

“Estamos como en épocas de los militares, que se encarcelaba a gente solo porque daba con un perfil y no porque tenga que ver con actividad política alguna. Vos entrabas en su lista y te hacían desaparecer, a mí me pasó lo mismo, me condenaron sin pruebas”, dijo Pacheco ante la prensa a la salida del tribunal goyano. Insistió en que las evidencias están a su favor y que no se ha demostrado nada en su contra durante el debate.

Asimismo indicó que el juicio y la sentencia se realizaron por presiones del ex obispo de Goya, monseñor Ricardo Faifer.

“En el 2009 cuando se presentó la denuncia, él la cajoneó porque sabía que no había nada”, explicó el ahora sentenciado, quien aseguró que la causa surgió por problemas políticos que hubo entre ambos. “El poder se junta en las alturas y los pobres somos pisoteados”.

Vale recordar que más allá de estos dichos, fue el propio Faifer quien en el 2013 pagó con fondos de la Iglesia una fianza de 50 mil pesos para que la Justicia de Corrientes otorgue la libertad a Pacheco.

Esto incluso derivó un escándalo a nivel nacional por el accionar eclesiástico ante un sacerdote abusador (en ese tiempo la causa se encontraba en instancia investigativa). Con respecto al tema, Pacheco argumentó que en realidad públicamente fue defendido pero en las sombras se conspiró para que fuera condenado.

Asimismo indicó que la sentencia se basa en las declaraciones de psicólogos y que la versión de la víctima del caso, un joven de apellido Ramírez, fue pergeñada por el padre del muchacho y por otra autoridad eclesiástica, Ramón Espinoza.

Ya con la sentencia a 13 años, se anunció el lunes 6 de marzo para la lectura del fallo.

Fuente: diario Época