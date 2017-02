Capacitarán a los profesionales del derecho en Procesos Constitucionales y Derechos Humanos

Este jueves se realizó el lanzamiento de las “Jornadas de Actualización en Procesos Constitucionales y Derechos Humanos”. El evento tuvo lugar en el Salón Auditorio La Misión del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, de Posadas. Las jornadas se desarrollarán desde febrero hasta mayo, abordarán la formación en temáticas de actualidad en Derechos Humanos, respecto de las cuales el Estado Argentino ha asumido el compromiso internacional de cumplir y hacer cumplir por parte de los operadores jurídicos de todos los Poderes del Estado. Las mismas contarán con destacados juristas especialistas como por ejemplo el Dr. Alfonso Santiago; los Dres. Alberto Bianchi, Santiago Castro Videla, Jorge Armando Rojas (UBA), ente otros procesalistas El ciclo está organizado por el Poder Judicial de Misiones, cuenta con la colaboración del Gobierno de la Provincia, la Honorable Cámara de Representantes, el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogados de Misiones.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Froilán Zarza destacó el esfuerzo conjunto que encararon los tres poderes del Estado, junto con el colegio de abogados y el Consejo de la Magistratura. “Es sumamente importante que todos los funcionarios y todos los operadores jurídicos se capaciten. Traemos figuras de renombre, que además de convocar, nos van a brindar posibilidades de ayudarnos en nuestra formación. Es una gran experiencia”, resumió en diálogo con Misiones OnLine.

Por otro lado, el magistrado indicó que en materia de Derechos Humanos (DD HH) la provincia de Misiones tiene mucho trabajo realizado, con una Secretaría de Acceso y la garantía en todos los procesos judiciales, en cada situación puntual. “Nuestro principal objetivo es siempre el ciudadano y tratamos de allanarle el camino para garantizar y solucionarle situaciones en las que sus derechos pudieran verse vulnerados”, dijo

Por su parte, Ernesto Báez, presidente del Colegio de Abogados expresó que la firma de este convenio de colaboración parte de la base de compartir esfuerzos, porque armar jornadas de capacitación de excelencia sale mucho dinero. “Si las instituciones trabajan de forma separada el costo es mayor, y el beneficio para la ciudadanía, para los abogados y para los empleados del poder judicial es reducido. Entonces hay que unir esfuerzos, sobre todo en épocas de crisis, para compartir gastos. Lo que hay que hacer es trabajar en conjunto constructivamente, y esto tiende a superar un recelo que históricamente existió entre el Poder Judicial y la abogacía misionera”, señaló.

Para Báez este trabajo mancomunado no significa estar de acuerdo en todo: “podemos tener, en algún caso particular, alguna diferencia; y cada uno planteará su punto de vista, pero esas diferencias no nos tienen que llevar a pelearnos o a no poder trabajar juntos en todo lo que podamos hacer en beneficio de la sociedad”, remarcó

En tanto, para el Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, subrayó la importancia que tiene que los tres poderes del estado se junten y hagan un esfuerzo mancomunado en capacitación, que es sinónimo de crecimiento y de fortalecimiento de las instituciones. “En definitiva, va dirigido a todos los actores civiles y públicos del ámbito judicial y tiene que ver con el crecimiento”, comentó, y resaltó la participación del Consejo de la Magistratura y del Colegio de Abogados, aunando esfuerzos para brindar una formación y actualización en derecho constitucional y DD HH, que son pilares fundamentales del desarrollo de cualquier sociedad.

El titular de la cartera de gobierno opinó que en Misiones se trabaja fuertemente en el respeto a los DD. HH., sobre todo en lo que tiene que ver con el área de seguridad. “Las fuerzas se capacitan permanentemente en el respeto a los DD. HH., que siempre existieron, pero que ahora están más en boga que nunca en este tiempo. Considero que Misiones está bien, lo que no quita que siempre hay cosas por hacer, porque el ámbito o concepto de los DD. HH abarca un espectro muy amplio, y esto es una demostración de que ocupa una parte importante de la agenda”, destacó.

Para la presidenta del Consejo de la Magistratura, Ramona Velázquez, este trabajo va a favorecer a la formación de los profesionales del derecho para tener mejores funcionarios judiciales y magistrados con esta capacitación. “Es un esfuerzo tremendo, pero hemos coincidido con el Legislativo, el Ejecutivo y el Colegio de Abogados para trabajar en conjunto y mejorar de esa forma el buen funcionamiento de la justicia”.

Las jornadas comenzarán el día 3 de marzo en el SUM del Palacio de Justicia y continuarán los días 28 de abril y 5 de mayo. En cada una de ellas se presentarán paneles de capacitación a cargo de destacados especialistas.