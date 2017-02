“No soy responsable de cada empleado municipal”, afirmó el intendente de Itatí

El intendente de Itatí, Natividad Terán, se refirió a la detención de familiares de funcionarios al sostener que “la Municipalidad no está vinculada al narcotráfico ni a nada”.

En declaraciones a radio Sudamericana, el jefe comunal habló de los recientes hechos que relacionan a su familia, a un trabajador municipal, al hermano del viceintendente y una hermana de una concejal.

Al referirse al empleado de la Comuna que está prófugo, dijo que “es personal de planta. Está con permiso por enfermedad. Pero trabajaba un tiempo, después salía de licencia y regresaba. Tiene un sueldo de aproximadamente 7.000 pesos”.

“No puedo ser responsable de lo que hace cada empleado de la Municipalidad fuera de su lugar de trabajo -agregó-. Itatí está pasando por una situación difícil y nosotros, desde el Ejecutivo comunal, nos pusimos a disposición de la Justicia. Se escuchan tantos comentarios y la mayoría no tiene sustento. Hay que dejar que la Justicia actúe”.

En tanto, el martes de la semana pasada habían sido apresados la hija del intendente, Mariela Terán (27), y su pareja, como sospechosos de integrar una banda narco con ramificaciones en siete provincias y ligadas a la rosarina de “Los Monos”.

“Yo no tengo nada que ver”, dijo el viceintendente

Fabio Aquino dijo que su hermano Hernán, detenido en el marco de una causa por narcotráfico, “tendrá que pagar” si es culpable y negó tener vinculación con organizaciones delictivas.

“Me duele que me involucren. Yo vengo trabajando hace muchos años y mi hermano me terminó de fundir”, se lamentó Aquino en declaraciones a Radio Dos, de Corrientes, y señaló que “si tuviese alguna vinculación (con la causa por narcotrafico), me vendrían a buscar”.

Aquino explicó que está “muy mal” por la situación por la que está atravesando su hermano, de quien dijo que ya había tenido problemas similares y que trató de ayudarlo, aunque reconoció que “a veces no se puede. Uno tiene su vida familiar y su trabajo y él es una persona grande”.

El viceintendente se presentó este miércoes ante la justicia en la capital provincial para ponerse a disposición de la fiscalía federal.

“No tengo nada que ver y no me puedo hacer cargo de las cosas que hizo mi hermano, tendrá que pagar”, dijo Aquino.

Consultado sobre el término “narco política” y la vinculación de sectores de la política con el narcotrafico, el funcionario municipal expresó: “¿En qué puedo ayudar o beneficiar yo, un viceintendente, a un narcotraficante? Es mentira lo de la narcopolítica. Acá la Prefectura Naval y Gendarmería Nacional hacen bien su trabajo, no hay tráfico de influencias”.

Respecto de su hermano, que fue detenido el lunes en un procedimiento en el que se incautaron más de 500 kilogramos de marihuana, sostuvo que “cada uno es grande y sabe lo que hace y en algún momento, eso se va a pagar”.

“Mi hermano andaba bien, trabajando, no es adicto ni mala persona, pero no me puedo hacer cargo de las cosas que hizo, me pone mal porque es mi hermano, pero tendrá que pagar”, afirmó Aquino.