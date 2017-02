La construcción retrocedió 2,4% durante enero, informo el Indec

La actividad de la construcción retrocedió durante enero el 2,4 por ciento en relación a igual mes del 2016, pero con favorables perspectivas en cuanto al desarrollo del sector para los próximos meses, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La reactivación de la Obra pública se vio reflejada en los datos del consumo de los insumos para la construcción que durante enero mostró, en relación a igual mes del 2016, una suba de 118,2 por ciento en asfalto, que se vio acompañada por incrementos menores del orden del 13,9 en pinturas para construcción, 7,9 en pisos y revestimientos cerámicos y 1,8 en cemento portland.

En tanto, se registraron bajas de 15,2 por ciento en resto de insumos (incluye vidrio para construcción y tubos de acero sin costura), 13,4 en ladrillos huecos, 6,8 en hierro redondo para hormigón, 3,2 en placas de yeso y 2,8 por ciento en artículos sanitarios de cerámica.

La superficie a construir, registrada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en 41 municipios, registró en enero una suba del 8,8 por ciento en comparación a igual mes del 2016, pero una baja de 7,8% con relación a diciembre.

En cuanto a las expectativas del sector, el 36,4 por ciento de los empresarios que se dedican principalmente a la obra privada consideran que la actividad aumentará hasta abril, contra un 9,1 que anticipa una merma, y el restante 54,5 por ciento, no vislumbra mayores cambios.

En tanto, entre los empresarios que se dedican mayormente a obras Públicas, el 57,1 por ciento anticipa una suba contra solo un 2,4 que prevé una merma, mientras que el restante 40,5 no anticipa cambios.

Durante todo el 2016, la actividad de la construcción acumuló una baja del 12,7 por ciento mientras que la cantidad de obreros ocupados retrocedió 4 por ciento alcanzando los 404.565 puestos.

Retroceso de la industria

La actividad industrial interanual, en tanto, retrocedió 1,1% en enero

El dato positivo corrió por cuenta del sector automotor, que marcó una mejora de la producción del 75% interanual, mientras que el rubro Sustancias y Productos químicos avanzó 0,4%.

El nivel de actividad Industrial cayó 1,1 por ciento en enero último en relación a igual mes del año pasado, y completó así un ciclo de 12 meses consecutivos con bajas interanuales, informó el Indec.

En enero, el dato positivo corrió por cuenta del sector automotor, cuya producción subió 75 por ciento interanual, mientras que el rubro Sustancias y Productos químicos avanzó 0,4 por ciento.

El informe de la dependencia oficial vino a poner una cuota de precisión respecto a la marcha de la industria, luego de que, en los días previos, dos entidades privadas -la Fundación Fiel y la consultora de Orlando Ferreres- mostraron resultados enfrentados.

La consultora de Orlando Ferreres dio cuenta de una sensible baja en el nivel de producción fabril de 6,4% interanual, mientras que FIEL marcó una suba de 3,9 por ciento en su indicador.

Estas diferencias en las mediciones “están en relación a cómo se mide la industria. Para algunos pesa mas la producción automotriz, para otros la alimenticia o la ligada la construcción, y siempre hay que ver desde qué niveles de medición parten”, explicaron fuentes del Palacio de Hacienda a Télam.

Por ejemplo, Orlando Ferreres ponderó una baja del 18,4 por ciento en el sector alimenticio debido a que en enero del 2016 ese sector mostró “niveles extraordinarios para la producción de aceites y demás productos vinculados al sector agrícola por efecto de la normalización del mercado cambiario”.

Además, la baja del 6,4 por ciento interanual para Ferreres “debe relativizarse” dado que “el desempeño de los diferentes segmentos en los meses iniciales está sumamente condicionado por paradas técnicas de plantas, entre otros factores estacionales”.

En cambio, FIEL coincidió con el Indec en el fuerte aumento en la producción automotriz, del 50 por ciento para los privados y del 75 para el registro público, debido a la reactivación de la demanda proveniente de Brasil.

Es en el sector automotriz el Gobierna busca lograr un acuerdo con empresas y sindicatos en línea con el alcanzado en el sector petrolero en Vaca Muerta, para incrementar la producción y exportar a nuevos destinos.

“El plan automotriz que va a llamarse ‘Un millón’ busca poder fabricar esa cifra en un período de cuatro años, lo que requiere un crecimiento orgánico de la industria”, explicó el ministro de Producción, Francisco Cabrera, al destacar que en ese camino ya se están concretando “muchas inversiones” por hasta 5.000 millones de dólares.

Por su parte el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne dijo que “la economía creció en el cuarto trimestre respecto al tercero, y todo apunta a que este primer trimestre será mejor”.

“Estamos sentando las bases para un crecimiento no de corto plazo, sino para diez años consecutivos”, señaló Dujovne en declaraciones a la prensa.

Junto con la medición del EMI de enero, el Indec dio a conocer los resultados de la Encuesta de Expectativas sectorial. Del total de industriales relevados, el 30,7 por ciento de los entrevistados consideró que la demanda interna crecerá entre febrero y abril, contra un 17,1 que prevé una disminución, mientras que el restante 52,2 anticipa un ritmo estable en sus ventas.

En cuanto a las exportaciones, el 26,7 por ciento anticipa una suba contra un 15,7 que prevé un retroceso, mientras que el restante 56,5 por ciento no observa mayores variantes.