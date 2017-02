Guaraní cayó frente Chaco For Ever en un amistoso disputado en Resistencia

La Franja cayó en su excursión a Chaco en donde disputó un partido amistoso ante For Ever. Fue 2 a 0 con gol de Leandro Benítez a los 17 minutos del primer tiempo y Sebastán Parera casi al final del match.

Se jugaron dos tiempos de 45 como un partido normal y en resumen no fue una destacada actuación de los dirigidos por Sebastián Pena. El local manejó mejor los tiempos de juego y dispuso de las mejores situaciones, sobre todo en la parte inicial.

Después la visita se dedicó a defender mucho y no encontró momentos de asociaciones, lo que derivó en una pálida imagen que significó que perdiera el invicto en la serie de amistosos.

Chaco For Ever disputará el primer ascenso al estar clasificado en el grupo que no jugará La Reválida como Guaraní que además deberá estar atento con el promedio ya que comienza como el peor equipo y el descenso está a la vuelta de la esquina.