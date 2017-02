Viral: Su ex novia le mandó una carta de amor y él la calificó con un aplazo

El muchacho miró objetivamente el mensaje de su pareja y descubrió que no cumplía con los requisitos para eximirse. Después la publicó en las redes sociales.

Un estudiante de Florida, en Estados Unidos, convirtió en viral la carta de cuatro carillas que le escribió su ahora ex novia después de su enésima pelea. La joven quiso abrir su corazón, pero el chico decidió corregirla como quien revisa un trabajo práctico y le puso un aplazo.

“Sentí que era otro modo de hacerme sentir estúpido”, explicó Nick Lutz al sitio de la BBC. En vez de leer la carta con resignación, el estudiante de 20 años le puso una D- de calificación, una nota insuficiente para aprobar, y la compartió a través de Twitter.

When your ex writes you an apology letter so you grade it to send it back pic.twitter.com/MczdjcCiil

— Nick Lutz (@NickLutz12) 17 de febrero de 2017