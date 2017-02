Por primera vez asume una abogada en un cargo jerárquico de la UP III de Eldorado

Es la primera oficial del Complejo Penitenciario de Eldorado que asume en un cargo jerárquico y además es abogada. Se llama Laura Valiente (34), cursó la carrera de abogacía en paralelo a su trabajo en solo 5 años, se recibió este lunes y a principio de febrero asumió como Subdirectora Alcaide auxiliar.

“Un sueño no se convierte en realidad por arte de magia, requiere sudor, determinación y trabajo duro”, lo había dicho el militar de origen jamaiquino y ex secretario de Estado de los Estados Unidos Colin Powell.

Y determinación y esfuerzo es lo que no le faltó a la oficial del Complejo Penitenciario de Eldorado Laura Valiente (34), quien en el 2005 después de cursar en Salta la carrera de Técnico superior en Criminología con orientación en seguridad y tratamiento penitenciario, regresó a la Capital del Trabajo, para ejercer en una de las cárceles de hombres más pobladas de la provincia.

En diálogo con Misionesonline, Laura manifestó “estudié para oficial penitenciaria porque me gustó la idea de trabajar para las fuerzas y seguridad de la población, pero mi materia pendiente era Abogacía, siempre me apasionó el derecho, y cuando vi la oportunidad de cursar la carrera en Eldorado no lo dudé, porque además me pareció que con esto podía aportar un plus a la carrera de oficial que elegí”.

Es así que en febrero de 2012, la oficial penitenciaria Laura Valiente, inició la carrera de Abogacía, que finalizó este lunes 20 de febrero, tras 5 años de estudio y dedicación. Sobre su actualidad en el Complejo Penitenciario de Eldorado explicó “como subdirectora soy la primera mujer en asumir en Eldorado que además es abogada, pero me esforcé mucho para alcanzar esta meta. Y me parece muy bueno porque esto me ayudará a tener mayor conocimiento sobre las situaciones diversas que se dan y las responsabilidades”.

Y añadió “además me permitirá brindar capacitación al personal del Complejo Penitenciario para que puedan ser evaluados para calificar en los ascensos. También el hecho de ser abogada me permite mejorar los sumarios administrativos, los internos, y mejorar el trabajo en conjunto con los distintos juzgados de las provincias”.

En Eldorado, la oficial desempeñó todas las funciones “estuve como oficial de servicio, jefe de turno, jefe de requisa, jefe de administración, jefe de cuerpo de los cursos de agente y casi dos años trabajé como jefe de administración en la Unidad Penal de Puerto Rico, desde donde volví este mes de febrero para asumir como Subdirectora Alcaide auxiliar del Complejo Penitenciario de Eldorado”.

Ante la pregunta si el hecho de haber sido trasladada a Puerto Rico, complicó el cursado en la carrera de Abogacía, señaló “fue un mayor esfuerzo sí, pero la distancia no fue un impedimento para que abandone la carrera porque me determiné a alcanzar el título. Así es que estudiaba en mi tiempo libre, los fines de semana y demás, trataba de estudiar 3 horas por día, y mientras estudiaba y trabajaba, me fui a vivir con mi marido, así que también debía ocuparme de la casa”.

“No fue fácil, me costó mucho, viajaba diariamente ida y vuelta a Puerto Rico, donde tenía que estar a las 7 de la mañana todos los días. Por la tarde volvía a Eldorado y tenía clases de 18 a 21:30 de lunes a viernes, en tanto que domingos de por medio en el horario de 8 a 15 tenía que estar en Puerto Rico también para las requisas. Así es que todo un esfuerzo fue, pero valió la pena” relató feliz y satisfecha Laura Valiente.

En referencia al mensaje que podría dejarle a los lectores, la nueva abogada y Subdirectora Alcaide auxiliar, expresó que “toda persona que sienta anhelos de superarse, estudiar y ser un profesional, debe saber que los limites los pone uno mismo, porque ni el trabajo ni la familia son impedimentos para alcanzar una meta que te proponés. Claro que implica sacrificios mayores, mucha disciplina, determinación y nada de tiempo libre, pero cuando llegás al objetivo sentís que todo lo que hiciste valió la pena, y si yo lo pude hacer seguro que todos pueden hacerlo. Así es que solo basta con proponerse a alcanzar los sueños de cada uno y no bajar los brazos”.

“El título de Laura es sin dudas corolario de un gran esfuerzo”

Consultado por este medio el juez penal Atilio León, quien además es profesor en la carrera de Abogacía, se refirió a Laura Valiente como una muy buena alumna “aplicada y participativa, ha sido un orgullo tenerla como alumna y para el Complejo Penitenciario debería ser un orgullo también, porque tener personas que se preocupan por formarse en carreras útiles para la institución, es muy importante” aseveró.

Además consideró “a mí me toca la doble tarea de definirla porque como juez de ejecución penal la conozco por el servicio penitenciario y este año me tocó tenerla también como alumna en las materias de Derecho Procesal Penal y Procedimiento en el fuero Penal. Valoro mucho que con la ocupación que tienen los oficiales del Servicio Penitenciario, se tomen el tiempo de capacitarse. El título de Laura es sin dudas corolario de un gran esfuerzo”.

En este sentido destacó “creo que la profesionalización del personal de las fuerzas es muy importante, y esta carrera les da la posibilidad de encontrarnos en un punto, en un mismo idioma, que en este caso es el derecho penal”.

Y para finalizar dijo “evidentemente este es un año especial para las mujeres, porque estas instituciones siempre fueron más bien machistas, con cabezas masculinas desde hace muchos años, y me parece muy bueno que el estado les brinde a las mujeres la posibilidad de demostrar que pueden manejarse muy bien e incluso sobresalir en capacitación y gestión en sus puestos”.

Complejo Penitenciario de Eldorado

El 8 de octubre de 1961 se habilitó la cárcel de Eldorado funcionando primeramente como colonia penal, y recién en el año 2002 se inauguró un nuevo edificio, y pasó a denominarse Complejo Penitenciario III de Eldorado.

Actualmente es una de las cárceles de hombres más populosas de la provincia de Misiones, ya que aloja a un total de 285 internos (condenados, procesados, encausados e Inimputables, mayores y menores de edad, todos debidamente separados por sus respectivas condiciones). Del total 117 dependen del tribunal penal (fueron juzgados en Eldorado), 21 son menores y hay 2 internos por delitos federales, entre otros.

Los presos provienen de todo el alto paraná misionero: Iguazú, Wanda, Andresito, Esperanza, Libertad, Irigoyen, San Pedro, San Antonio, Montecarlo y demás.

En cuanto a la infraestructura carcelaria, la misma está compuesta por cuatro módulos de alojamiento de internos, sector abierto, enfermería, más un módulo destinado al personal administrativo.

Hoy por hoy se encuentra al frente del Complejo Penitenciario III de Eldorado, el Director Alcaide Mayor Fernando Báez y lo secunda la Subdirectora Alcaide Auxiliar Laura Valiente.