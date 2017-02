Martín Báez: “Mi intervención en las empresas estaba vinculada a lo que me pedía mi padre”

Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, se presentó este miércoles en Comodoro Py para cumplir con la declaración indagatoria a la que lo había citado el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa Los Sauces.

Como suelen hacer los imputados en este tipo de investigaciones, Martín Báez entregó un escrito y evitó las preguntas del magistrado. En su descargo deslindó responsabilidades y aclaró que su participación empresaria respondió siempre a los pedidos de su papá, Lázaro Báez.

“Insisto que el alcance de mi intervención en las sociedades -sea como accionista o como integrante del órgano decisor- estuvo estrictamente vinculado al requerimiento de mi padre por ser, justamente sus hijos, las personas en quienes él podría depositar su confianza. El formar parte de las sociedades como accionistas o el hecho de integrar algún órgano de decisión no implicaba ningún manejo real de la actividad empresarial llevada adelante”, especificó.

Y agregó: “Mi capacidad de decisión o la de mis hermanos en la toma de decisiones empresariales, o en la incorporación en carácter de socios o miembros del órgano de decisión, estaba directamente vinculada a una decisión de organización de nuestro padre respecto de sus empresas”.

Los Sauces S.A. es una inmobiliaria de la familia de la ex Presidente que tiene algunos antecedentes que llamaron la atención de la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer, y del fiscal que interviene en el expediente, Carlos Rívolo. Por ejemplo, en su historial registra sólo dos empleados -uno de ellos es el jardinero de CFK-, no cuenta con una oficina o sede de operaciones y en sus balances no se registraron movimientos financieros entre 2006 y 2009, cuando se realizó una inversión de $9.625.000.

Si bien la causa se inició por una presunta falsificación de documentos, el expediente tomó un rumbo propio y ahora el juez Bonadio investiga la comisión de delitos más graves como lo son el “cohecho” (pago de coimas) y el lavado de activos.

La pericia contable arrojó que Los Sauces tuvo sólo dos inquilinos privilegiados: los empresarios Lázaro Báez (86% de la facturación) y Cristóbal López. Ante la ausencia en la mayoría de las transacciones de documentación respaldatoria, una de las hipótesis de la investigación es que los empresarios giraban dinero a los Kirchner a través de pagos por alquileres, como una suerte de devolución de favores a partir de negocios realizados con las obras públicas que el anterior gobierno les adjudicaban.

El nombre de Martín Báez figura en la firma de varios de los cheques que están en la causa. Según aseguró en el escrito aportado este miércoles, nunca participó en las negociaciones que precedían la suscripción de tales obligaciones.

Poco antes de las 11 ingresó a los Tribunales Leandro Báez, hermano de Martín. Según supo Infobae, tiene previsto contestar las preguntas del magistrado.